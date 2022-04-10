https://uz.sputniknews.ru/20220410/jarko-no-ne-tolko-pogoda-na-nedele-udivit-uzbekistantsev-23879836.html
Жарко, но не только: погода на неделе удивит узбекистанцев
Жарко, но не только: погода на неделе удивит узбекистанцев
О погоде с понедельника по четверг читайте в материале.
2022-04-10T11:58+0500
2022-04-10T11:58+0500
2022-04-10T11:58+0500
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе.Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области в понедельник ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится до +25, последующие дни еще выше — до +32.В Бухарской и Навоийской областях в понедельник порывы ветра достигнут 23-25 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +30, со вторника по четверг будет еще теплее — до +35.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях дожди и грозы ожидаются только во вторник. Синоптики предупредили о сильном ветре в Джизакской области до 25-28 метров в секунду. Столбики термометров ближе к концу недели поднимутся до +31.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет также жарко: до +32, однако к концу недели станет чуть прохладнее.В горных районах Узбекистана в понедельник и вторник возможны дожди. При грозах ветер, как ожидают синоптики, усилится до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится до +25.
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погода, узбекистан
Жарко, но не только: погода на неделе удивит узбекистанцев
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 11-14 апреля.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе.
Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области в понедельник ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится до +25, последующие дни еще выше — до +32.
В Бухарской и Навоийской областях в понедельник порывы ветра достигнут 23-25 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +30, со вторника по четверг будет еще теплее — до +35.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях дожди и грозы ожидаются только во вторник. Синоптики предупредили о сильном ветре в Джизакской области до 25-28 метров в секунду. Столбики термометров ближе к концу недели поднимутся до +31.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях температура в понедельник повысится до +33, к четвергу — до +37. Ветродуй обрушится на Сурхандарьинскую область — до 25-28 метров в секунду.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет также жарко: до +32, однако к концу недели станет чуть прохладнее.
В горных районах Узбекистана в понедельник и вторник возможны дожди. При грозах ветер, как ожидают
синоптики, усилится до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится до +25.