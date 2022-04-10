https://uz.sputniknews.ru/20220410/shkolnik-iz-tadjikistana-izobrel-neobychnyy-kvadritsikl--foto-23890730.html

Школьник из Таджикистана изобрел необычный квадрицикл — фото

Школьник из Таджикистана изобрел необычный квадрицикл — фото

Махмуджон Ризоев убежден, что его машина не требует дополнительных финансовых затрат и не наносит вреда природе.

2022-04-10T20:36+0500

2022-04-10T20:36+0500

2022-04-10T20:36+0500

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Подросток из Таджикистана Махмуджон Ризоев создал квадрицикл для людей с ограниченными возможностями.Транспорт сконструирован с умом: газ и тормоз установлены на рулевой части. Сама машина работает от энергии солнечных батарей и генератора. Квадрицикл не требует ни топлива, ни электричества.На сборку всех запчастей у 15-летнего школьника ушло три месяца. Сейчас у подростка имеется уже четыре собственных изобретения. Читайте также:

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таджикистан, школьники