https://uz.sputniknews.ru/20220410/shkolnik-iz-tadjikistana-izobrel-neobychnyy-kvadritsikl--foto-23890730.html
Школьник из Таджикистана изобрел необычный квадрицикл — фото
Школьник из Таджикистана изобрел необычный квадрицикл — фото
Махмуджон Ризоев убежден, что его машина не требует дополнительных финансовых затрат и не наносит вреда природе.
2022-04-10T20:36+0500
2022-04-10T20:36+0500
2022-04-10T20:36+0500
в мире
таджикистан
школьники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0a/23890951_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_a5e2e19f9d607e29fbdf412532799c53.jpg
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Подросток из Таджикистана Махмуджон Ризоев создал квадрицикл для людей с ограниченными возможностями.Транспорт сконструирован с умом: газ и тормоз установлены на рулевой части. Сама машина работает от энергии солнечных батарей и генератора. Квадрицикл не требует ни топлива, ни электричества.На сборку всех запчастей у 15-летнего школьника ушло три месяца. Сейчас у подростка имеется уже четыре собственных изобретения. Читайте также:
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0a/23890951_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_86b52d5df2367851c09e2d2e5271f777.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, школьники
Школьник из Таджикистана изобрел необычный квадрицикл — фото
Махмуджон Ризоев убежден, что его машина не требует дополнительных финансовых затрат и не наносит вреда природе.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Подросток из Таджикистана Махмуджон Ризоев создал квадрицикл для людей с ограниченными возможностями.
Транспорт сконструирован с умом: газ и тормоз установлены на рулевой части.
Сама машина работает от энергии солнечных батарей и генератора. Квадрицикл не требует ни топлива, ни электричества.
На сборку всех запчастей у 15-летнего школьника ушло три месяца.
Сейчас у подростка имеется уже четыре собственных изобретения.