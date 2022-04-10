https://uz.sputniknews.ru/20220410/vo-frantsii-proxodyat-vybory-prezidenta--video-23882262.html

Во Франции проходят выборы президента — видео

Во Франции проходят выборы президента — видео

Между кем развернулась основная борьба и кому аналитики предсказывают победу, читайте в материале.

2022-04-10T13:31+0500

2022-04-10T13:31+0500

2022-04-10T13:31+0500

в мире

франция

президент

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Во Франции стартовал первый тур президентских выборов.Избирательные участки открылись одновременно в 8.00 по местному времени, однако завершат свою работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19.00, а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, можно будет проголосовать до 20.00. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, пишет РИА Новости.В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура: первый — сегодня, 10 апреля. Второй намечен на 24 апреля.Традиционно одним туром дело не ограничивается, во втором туре сразятся два прошедших в него кандидата.На первом этапе борьба развернулась между 12 политиками, среди них — действующий французских лидер Эммануэль Макрон.Его соперниками стали:Среди кандидатов — четыре женщины. Самому молодому кандидату — 44 года (Макрон), самому возрастному участнику президентской гонки — 70 лет (Меланшон).Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.Согласно опросу компании Elabe, по данным на 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен — 25%. Отрыв во втором туре между Макроном и Ле Пен скорее всего сокртится: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" — 49%.Читайте также:

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