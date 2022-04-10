https://uz.sputniknews.ru/20220410/vo-frantsii-proxodyat-vybory-prezidenta--video-23882262.html
Во Франции проходят выборы президента — видео
Во Франции проходят выборы президента — видео
Между кем развернулась основная борьба и кому аналитики предсказывают победу, читайте в материале.
2022-04-10T13:31+0500
2022-04-10T13:31+0500
2022-04-10T13:31+0500
в мире
франция
президент
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Во Франции стартовал первый тур президентских выборов.Избирательные участки открылись одновременно в 8.00 по местному времени, однако завершат свою работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19.00, а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, можно будет проголосовать до 20.00. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, пишет РИА Новости.В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура: первый — сегодня, 10 апреля. Второй намечен на 24 апреля.Традиционно одним туром дело не ограничивается, во втором туре сразятся два прошедших в него кандидата.На первом этапе борьба развернулась между 12 политиками, среди них — действующий французских лидер Эммануэль Макрон.Его соперниками стали:Среди кандидатов — четыре женщины. Самому молодому кандидату — 44 года (Макрон), самому возрастному участнику президентской гонки — 70 лет (Меланшон).Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.Согласно опросу компании Elabe, по данным на 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен — 25%. Отрыв во втором туре между Макроном и Ле Пен скорее всего сокртится: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" — 49%.Читайте также:
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франция, президент
Во Франции проходят выборы президента — видео
Французам предстоит отдать свой голос за одного из 12 кандидатов на пост президента страны.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Во Франции стартовал первый тур президентских выборов.
Избирательные участки открылись одновременно в 8.00 по местному времени, однако завершат свою работу в разное время.
В большинстве населенных пунктов они закроются в 19.00, а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, можно будет проголосовать до 20.00.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, пишет
РИА Новости.
В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура: первый — сегодня, 10 апреля. Второй намечен на 24 апреля.
Традиционно одним туром дело не ограничивается, во втором туре сразятся два прошедших в него кандидата.
На первом этапе борьба развернулась между 12 политиками, среди них — действующий французских лидер Эммануэль Макрон.
лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен;
кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс;
кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание";
глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон;
национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель;
мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты";
член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо и другие.
Среди кандидатов — четыре женщины. Самому молодому кандидату — 44 года (Макрон), самому возрастному участнику президентской гонки — 70 лет (Меланшон).
Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.
Согласно опросу компании Elabe, по данным на 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен — 25%.
Отрыв во втором туре между Макроном и Ле Пен скорее всего сокртится: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" — 49%.