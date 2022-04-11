https://uz.sputniknews.ru/20220411/22881459.html

Врач-диетолог о том, каким должен быть идеальный завтрак

Врач-диетолог о том, каким должен быть идеальный завтрак

Правильный завтрак – залог хорошего самочувствия и энергии на весь день, а еще — помощь иммунитету и работе мозга. 11.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-11T08:00+0500

2022-04-11T08:00+0500

2022-04-10T18:03+0500

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врач

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О том, что такое идеальный завтрак и в какое время его лучше есть, наши коллеги из Sputnik Беларусь пообщались с врачом-диетологом, эндокринологом Марией Навицкой.Специалист рассказывает, что завтрак ни в коем случае нельзя пропускать — в организме четко действуют суточные ритмы гормонов.Когда нужно завтракать, чтобы быть бодрымУтром, в промежутке с восьми до девяти часов, в организме человека просыпается гормон надпочечников – кортизол. Надпочечники отвечают буквально за то, что необходимо для пробуждения: прилив сил, агрессии и бодрости духа. А еще надпочечники стимулируют появление чувства голода – ведь для появления активности нужна энергия.В норме, если у человека нет проблем со здоровьем, то он чувствует голод после того, как проснулся. Поэтому в идеале ваш завтрак должен приходиться на период с восьми до девяти часов утра. Если же нужно встать в шесть утра, потому что рабочий день начинается в семь, то лучше позавтракать раньше, чем не сделать этого вообще.Завтрак должен быть легким или плотным?Все зависит от того, какое количество энергии в день необходимо каждому конкретному человеку. Понятное дело, что у мужчины, занимающегося тяжелым физическим трудом, и женщины, работающей в офисе, эти цифры будут абсолютно разными.Она подчеркивает, что на завтрак нельзя переедать, но и оставаться с легким чувством голода тоже не стоит. "Идеально, если после завтрака вы почувствуете себя сытым", — отмечает диетолог.Дожить до обедаНа завтрак обязательно нужны сложные углеводы, которые усваиваются в организме медленно, и это их свойство имеет огромную взаимосвязь с суточными ритмами гормонов. К таким углеводам относятся крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб. Если с утра вы не "заправитесь" чем-то энергоемким, то уже к 11-12 часам дня снова захотите есть.Следующий продукт, который должен присутствовать в идеальном завтраке, — это белок. Как и в сложных углеводах, в нем содержится много энергии, которая поможет вам дожить до обеда.Быстрые и полезные варианты завтраковПо словам эксперта, хорошим вариантом завтрака будет, к примеру, чашка греческого йогурта с ягодами или фруктами, а также яичница (или вареные яйца) с цельнозерновым хлебом. Не менее полезным утренним блюдом станет творог либо каша с мясом. И здесь не стоит зацикливаться только на овсянке. Кстати, если уж так ее любите, то выбирайте продукт в зернах – в нем точно сохранятся полезные свойства овса.В диетологии есть замечательное "правило тарелки", где половину блюда средних размеров должны составлять овощи или фрукты. Добавьте их и к своему завтраку, советует врач. Согласно последним результатам исследований ВОЗ, люди потребляют овощи и фрукты в недостаточном количестве, поэтому так важно включить их в свой рацион.И еще один секрет – блюдо должно быть для вас эстетически привлекательным: это способствует чувству насыщения. Также, по возможности, старайтесь разнообразить варианты завтрака – это сбалансирует поступление полезных веществ и заодно поднимет вам настроение.Что нельзя есть на завтракОдной из самых распространенных ошибок является употребление на завтрак чисто белковой пищи без добавления углеводов (только творог, омлет из белка и др.). Также не стоит есть то, что может сказаться на вашем самочувствии – очень часто это касается продуктов, вызывающих усиленное газообразование. К слову, это, как ни странно, относится и к популярной овсянке: многие люди ее плохо переносят. Опрометчиво в первый прием пищи съедать жирный кусок мяса, который может в желудке "встать колом" и вызывать тяжесть на весь день."И, конечно, самой большой ошибкой является пропуск завтрака вообще. Особенно это касается тех ситуаций, когда нам предстоит какое-то важное мероприятие – экзамен или важные переговоры. Если вы не позавтракали, то надпочечники начнут вырабатывать гормоны стресса, которые в свою очередь только усугубят чувство голода", — подчеркивает специалист.Кофе или чай – что пить на завтрак?Чашка кофе на завтрак – это не плохо, утверждает диетолог. Согласно последним исследованиям, умеренное употребление натурального молотого, а не растворимого кофе, не приводит к развитию артериальной гипертензии и другим сердечно-сосудистым патологиям.Конечно, перед тем, как выпить чашечку бодрящего напитка, нужно позавтракать, чтобы не раздражать слизистую желудка. Это же правило относится и к зеленому чаю."Категорически нельзя выпивать кружку сладкого чая (кофе) и больше ничего не есть на завтрак, потому что ложное чувство бодрости очень быстро пройдет и наступит упадок сил", — заключает Мария Навицкая.Читайте также: От чего лимон защищает организм зимой

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