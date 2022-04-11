Пушистики всех цветов и размеров: выставка кошек " КоШарики Шоу"

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В Москве прошла выставка-продажа породистых котят и кошек "КоШарики-Шоу". Здесь можно было увидеть более 300 котят 25 пород. Самые милые "экспонаты" выставки - в фотоленте Sputnik.