Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220411/23913979.html
Пушистики всех цветов и размеров: выставка кошек " КоШарики Шоу"
Пушистики всех цветов и размеров: выставка кошек " КоШарики Шоу"
В Москве прошла выставка-продажа породистых котят и кошек "КоШарики-Шоу". Здесь можно было увидеть более 300 котят 25 пород. Самые милые "экспонаты" выставки - в фотоленте Sputnik.
2022-04-11T22:30+0500
2022-04-11T22:30+0500
фото
москва
кошки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23914005_0:0:1577:887_1920x0_80_0_0_25a5a5431ff858e5fc92332762d6a590.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23914005_83:0:1486:1052_1920x0_80_0_0_df37481aae0e2575ec83533a189b21b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, москва, кошки

Пушистики всех цветов и размеров: выставка кошек " КоШарики Шоу"

22:30 11.04.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Москве прошла выставка-продажа породистых котят и кошек "КоШарики-Шоу". Здесь можно было увидеть более 300 котят 25 пород. Самые милые "экспонаты" выставки - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Natalia Seliverstova

Котенок британской породы.

Котенок британской породы. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova

Котенок британской породы.

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанк

Кошка ориентальной породы.

Кошка ориентальной породы. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк

Кошка ориентальной породы.

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанк

Котята пород британская и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).

Котята пород британская и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая). - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк

Котята пород британская и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).

© Sputnik / Natalia SeliverstovaЭксперт осматривает кошку на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Эксперт осматривает кошку на выставке КоШарики Шоу в Москве - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Эксперт осматривает кошку на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанк

Кошка тайской породы.

Кошка тайской породы. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк

Кошка тайской породы.

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанк

Кошка сибирской породы.

Кошка сибирской породы. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк

Кошка сибирской породы.

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанк

Кошка породы мейн-кун.

Кошка породы мейн-кун. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк

Кошка породы мейн-кун.

© Sputnik / Natalia Seliverstova

Кошка породы русская голубая.

Кошка породы русская голубая. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova

Кошка породы русская голубая.

© Sputnik / Natalia Seliverstova

Посетители у переноски с котятами порода корниш-рекс.

Посетители у переноски с котятами порода корниш-рекс. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova

Посетители у переноски с котятами порода корниш-рекс.

© Sputnik / Natalia Seliverstova

Котенок британской породы.

Котенок британской породы. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova

Котенок британской породы.

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанк

Кошка породы мейн-кун.

Кошка породы мейн-кун. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк

Кошка породы мейн-кун.

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкПосетительница выставки "КоШарики Шоу" в Москве и кошка породы мейн-кун.
Посетительница выставки КоШарики Шоу в Москве и кошка породы мейн-кун - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк
Посетительница выставки "КоШарики Шоу" в Москве и кошка породы мейн-кун.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0