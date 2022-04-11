Пушистики всех цветов и размеров: выставка кошек " КоШарики Шоу"

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Котенок британской породы.
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© Sputnik / Natalia Seliverstova
Котенок британской породы.
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Кошка ориентальной породы.
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанк
Котята пород британская и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).
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Котята пород британская и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).
© Sputnik / Natalia SeliverstovaЭксперт осматривает кошку на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
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© Sputnik / Natalia Seliverstova
Эксперт осматривает кошку на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
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Кошка тайской породы.
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Кошка сибирской породы.
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Кошка породы мейн-кун.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Кошка породы русская голубая.
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© Sputnik / Natalia Seliverstova
Кошка породы русская голубая.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Посетители у переноски с котятами порода корниш-рекс.
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© Sputnik / Natalia Seliverstova
Посетители у переноски с котятами порода корниш-рекс.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Котенок британской породы.
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© Sputnik / Natalia Seliverstova
Котенок британской породы.
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Кошка породы мейн-кун.
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкПосетительница выставки "КоШарики Шоу" в Москве и кошка породы мейн-кун.
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Посетительница выставки "КоШарики Шоу" в Москве и кошка породы мейн-кун.