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https://uz.sputniknews.ru/20220411/kak-izmenitsya-zakon-o-sudebnoy-ekspertize---podrobnosti--23895206.html
Как изменится закон о судебной экспертизе - подробности
Как изменится закон о судебной экспертизе - подробности
Сейчас законопроект "О судебной экспертизе" вынесен на общественное обсуждение.
2022-04-11T11:20+0500
2022-04-11T11:20+0500
общество
закон
экспертиза
законопроект
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало новую редакцию закона "О судебной экспертизе". Она предусматривает появление ряда новых статей и дополнений в действующем законе. В частности, авторы проекта хотят установить правила профессиональной этики судебного эксперта, а также сформировать государственный реестр судебно-медицинских учреждений (организаций). Уточнение статуса научной организации позволит повысить качество результатов судебных экспертиз, считают законодатели. Также, если законопроект одобрят, в стране может появиться квалификационная комиссия, которая будет оценивать частных и государственных судебных экспертов. Данная комиссия необходима для обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения дел, отмечают разработчики. Кроме этого, законопроект усиливает возможности проведения дополнительных и повторных судебных экспертиз, а также комиссионных и комплексных судебных экспертиз негосударственными судебно-экспертными организациями на основании судебных экспертиз, проводимых государственными судебно-экспертными учреждениями. Обсуждение законопроекта продлится до 22 апреля.08:59
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закон, экспертиза, законопроект

Как изменится закон о судебной экспертизе - подробности

11:20 11.04.2022
© Pixabay / MiamiAccidentLawyerЗакон адвокат справедливость
Закон адвокат справедливость - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2022
© Pixabay / MiamiAccidentLawyer
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Сейчас законопроект "О судебной экспертизе" вынесен на общественное обсуждение.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало новую редакцию закона "О судебной экспертизе". Она предусматривает появление ряда новых статей и дополнений в действующем законе.

В частности, авторы проекта хотят установить правила профессиональной этики судебного эксперта, а также сформировать государственный реестр судебно-медицинских учреждений (организаций).

Уточнение статуса научной организации позволит повысить качество результатов судебных экспертиз, считают законодатели.

Также, если законопроект одобрят, в стране может появиться квалификационная комиссия, которая будет оценивать частных и государственных судебных экспертов. Данная комиссия необходима для обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения дел, отмечают разработчики.

Кроме этого, законопроект усиливает возможности проведения дополнительных и повторных судебных экспертиз, а также комиссионных и комплексных судебных экспертиз негосударственными судебно-экспертными организациями на основании судебных экспертиз, проводимых государственными судебно-экспертными учреждениями.

Обсуждение законопроекта продлится до 22 апреля.08:59
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