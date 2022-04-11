Как изменится закон о судебной экспертизе - подробности
Сейчас законопроект "О судебной экспертизе" вынесен на общественное обсуждение.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало новую редакцию закона "О судебной экспертизе". Она предусматривает появление ряда новых статей и дополнений в действующем законе.
В частности, авторы проекта хотят установить правила профессиональной этики судебного эксперта, а также сформировать государственный реестр судебно-медицинских учреждений (организаций).
Уточнение статуса научной организации позволит повысить качество результатов судебных экспертиз, считают законодатели.
Также, если законопроект одобрят, в стране может появиться квалификационная комиссия, которая будет оценивать частных и государственных судебных экспертов. Данная комиссия необходима для обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения дел, отмечают разработчики.
Кроме этого, законопроект усиливает возможности проведения дополнительных и повторных судебных экспертиз, а также комиссионных и комплексных судебных экспертиз негосударственными судебно-экспертными организациями на основании судебных экспертиз, проводимых государственными судебно-экспертными учреждениями.
Обсуждение законопроекта продлится до 22 апреля.08:59
В частности, авторы проекта хотят установить правила профессиональной этики судебного эксперта, а также сформировать государственный реестр судебно-медицинских учреждений (организаций).
Уточнение статуса научной организации позволит повысить качество результатов судебных экспертиз, считают законодатели.
Также, если законопроект одобрят, в стране может появиться квалификационная комиссия, которая будет оценивать частных и государственных судебных экспертов. Данная комиссия необходима для обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения дел, отмечают разработчики.
Кроме этого, законопроект усиливает возможности проведения дополнительных и повторных судебных экспертиз, а также комиссионных и комплексных судебных экспертиз негосударственными судебно-экспертными организациями на основании судебных экспертиз, проводимых государственными судебно-экспертными учреждениями.
Обсуждение законопроекта продлится до 22 апреля.08:59