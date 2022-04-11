https://uz.sputniknews.ru/20220411/kontsert-v-deli-v-chest-30-letiya-dipotnosheniy-mejdu-uzbekistanom-i-indiey-23911029.html

Концерт в Дели в честь 30-летия дипотношений между Узбекистаном и Индией

Концерт в Дели в честь 30-летия дипотношений между Узбекистаном и Индией

В Дели прошел концерт по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Индией.

2022-04-11T20:20+0500

2022-04-11T20:20+0500

2022-04-11T20:20+0500

общество

нью-дели

индия

узбекистан

концерт

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Концерт был организован при поддержке посольства Узбекистана в Индии и индийского совета по культурным связям. В нем приняли участие представители госорганов и деловых кругов Индии. Узбекистан представляли сотрудники посольства, узбекистанские студенты и обычные граждане, временно пребывающие в столице Индии.В ходе мероприятия отмечалось, что отношения между Узбекистаном и Индией строятся на многовековых узах и находят отражение в общности традиций. Помимо этого, взаимоотношения между двумя государствами постоянно развиваются и укрепляются в различных сферах.В рамках концерта на сцене в здании совета выступили музыкальные и танцевальные ансамбли из Узбекистана, в частности, эстрадный коллектив "Хавас" и хорезмская областная национальная танцевальная труппа "Лазги". Зрителям были представлены узбекские и индийские национальные песни и танцы. Их выступления очень впечатлили гостей.Кроме этого, аналогичные концерты узбекистанских артистов прошли в городе Ноида штата Уттар-Прадеш, а также в Фаридабаде штата Харьяна.Особая роль во взаимоотношениях Узбекистана и Индии принадлежит культурно просветительским связям. Так, на протяжении 25 лет важный вклад в их развитие вносит центр индийской культуры имени Лала Бахадура Шастри в Ташкенте.В ходе мероприятия отмечалось, что отношения между Узбекистаном и Индией строятся на многовековых узах и находят отражение в общности традиций. Помимо этого, взаимоотношения между двумя государствами постоянно развиваются и укрепляются в различных сферах.Напоминаем: Узбекистан и Индия также сотрудничают в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо них, членами ШОС являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Иран и Пакистан.Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия.

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