https://uz.sputniknews.ru/20220411/kosachev-nazval-slova-borrelya-bezobraznymi-23904020.html

Косачев назвал слова Борреля "безобразными"

Косачев назвал слова Борреля "безобразными"

Сенатор осудил заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о решении украинского кризиса военным путем.

2022-04-11T16:20+0500

2022-04-11T16:20+0500

2022-04-11T16:20+0500

россия

ес

жозеп боррель

константин косачев

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев резко осудил главу дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремится разрешить конфликт на Украине военным путем, сообщает РИА Новости.По словам сенатора, подобного рода безответственных заявлений можно было бы ждать от генералов или политиков от НАТО. "Но заявление из уст одного из высших чиновник Евросоюза ни в какие рамки не лезет", - подчеркнул он.Напомним, 9 апреля Жозеп Боррель на своей странице в Twitter написал, что война на Украине "будет выиграна на поле боя", и напомнил о дополнительно выделенных Евросоюзом 500 млн евро на закупку оружия для Киева.Заявление Борреля прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав Евросоюз "отделом экономических сношений НАТО". Немедленной отставки Борреля потребовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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ес, жозеп боррель, константин косачев