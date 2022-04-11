https://uz.sputniknews.ru/20220411/makron-lidiruet-v-pervom-ture-vyborov-prezidenta-frantsii-23894601.html
Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции
Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции
Явка избирателей в первом туре была низкой: 26% избирателей не пришли на выборы.
2022-04-11T10:44+0500
2022-04-11T10:44+0500
2022-04-11T10:44+0500
в мире
эммануэль макрон
выборы президента
франция
избиратели
явка
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97% голосов, набрав 27,6% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французского министерства внутренних дел.Глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен расположилась на второй строчке после Макрона с результатом 23,41% голосов. Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон занял третье место. За него проголосовали 21,95%. Меланшон уже не может претендовать на второй круг.Однако, по результатам голосования в столичном регионе первое место занял именно Меланшон с 30,24%. За ним следуют Макрон - 30,19% и Ле Пен - 12,97%. На четвертом месте в этом регионе расположился крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур - 7,46%. Пятый результат показала кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс. Она набрала 6,19% голосов.В самой столице Франции ситуация отличается. Макрон получил 35,33% голосов, тогда как его соперники Меланшон и Земмур — по 30,09% 8,16% соответственно. Марин Ле Пен в Париже заняла лишь шестое место с 5,54%.Известно, что второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
эммануэль макрон, выборы президента, франция, избиратели, явка
Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции
Явка избирателей в первом туре была низкой: 26% избирателей не пришли на выборы.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97% голосов, набрав 27,6% голосов. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные французского министерства внутренних дел.
Глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен расположилась на второй строчке после Макрона с результатом 23,41% голосов. Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон занял третье место. За него проголосовали 21,95%. Меланшон уже не может претендовать на второй круг.
Однако, по результатам голосования в столичном регионе первое место занял именно Меланшон с 30,24%. За ним следуют Макрон - 30,19% и Ле Пен - 12,97%. На четвертом месте в этом регионе расположился крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур - 7,46%. Пятый результат показала кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс. Она набрала 6,19% голосов.
В самой столице Франции ситуация отличается. Макрон получил 35,33% голосов, тогда как его соперники Меланшон и Земмур — по 30,09% 8,16% соответственно. Марин Ле Пен в Париже заняла лишь шестое место с 5,54%.
Известно, что второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.