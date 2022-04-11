https://uz.sputniknews.ru/20220411/na-festivale-boysun-baxori-sostoitsya-shou-dronov-23896009.html
На фестивале "Бойсун бахори" состоится шоу дронов
На фестивале "Бойсун бахори" состоится шоу дронов
Фестиваль "Бойсун бахори" ("Байсунская весна") пройдет 7—8 мая.
2022-04-11T12:20+0500
2022-04-11T12:20+0500
2022-04-11T12:20+0500
культура
фестиваль
шоу
дрон
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане в ходе возрождаемого фестиваля "Бойсун бахори" пройдет шоу дронов, этно-спортивные соревнования, соревнования по борьбе и другие мероприятия, передает информационное агентство "Дунё".На мероприятии также продемонстрируют национальные песни и костюмы, народные промыслы, изобразительное и прикладное искусство.В церемонии открытия примут участие известные артисты и фольклорные коллективы, победителей конкурсов и спортивных соревнований получат награды.На зеленом холме установят более сотни лужаек, где состоится международный фестиваль.Кроме того, заместитель премьер-министра – министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов посетил кишлак Паданг в Байсунском районе и ознакомился с ходом подготовки к предстоящему 7-8 мая Международному фольклорному фестивалю "Бойсун бахори", Напомним, мероприятие пройдет в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Ожидается, что в нем примут участие более 200 представителей фольклорных коллективов со всей страны.Также в рамках фестиваля состоятся соревнования по перетягиванию каната и борьбе, веломарафон и купкари.Ранее правительство Узбекистана определило регламент проведения фестиваля "Бойсун бахори". Фестиваль пройдет в следующих номинациях:Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна "шедевром устного и нематериального культурного наследия". Первый фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" прошел в 2002-м. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.
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фестиваль, шоу, дрон
На фестивале "Бойсун бахори" состоится шоу дронов
Фестиваль "Бойсун бахори" ("Байсунская весна") пройдет 7—8 мая, сообщает Министерство культуры Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
В Узбекистане в ходе возрождаемого фестиваля "Бойсун бахори" пройдет шоу дронов, этно-спортивные соревнования, соревнования по борьбе и другие мероприятия, передает информационное агентство "Дунё"
.
На мероприятии также продемонстрируют национальные песни и костюмы, народные промыслы, изобразительное и прикладное искусство.
В церемонии открытия примут участие известные артисты и фольклорные коллективы, победителей конкурсов и спортивных соревнований получат награды.
На зеленом холме установят более сотни лужаек, где состоится международный фестиваль.
Кроме того, заместитель премьер-министра – министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов посетил кишлак Паданг в Байсунском районе и ознакомился с ходом подготовки к предстоящему 7-8 мая Международному фольклорному фестивалю "Бойсун бахори",
Напомним, мероприятие пройдет в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Ожидается, что в нем примут участие более 200 представителей фольклорных коллективов со всей страны.
Также в рамках фестиваля состоятся соревнования по перетягиванию каната и борьбе, веломарафон и купкари.
Ранее правительство Узбекистана определило регламент проведения фестиваля "Бойсун бахори". Фестиваль пройдет в следующих номинациях:
"Народное творчество (колыбельная, улан, лапар, обрядовые песни и др.)";
"Национальные народные игры и представления".
Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:
1-е место (в каждой номинации) — 3 500 долларов;
2-е место (в каждой номинации) — 2 500 долларов;
3-е место (в каждой номинации) — 1 500 долларов.
Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:
30% — за счет средств, выделенных из республиканского бюджета Министерству культуры на проведение культурно-массовых мероприятий;
70% — за счет дополнительных источников местного бюджета Сурхандарьинской области, а также пожертвований физических и юридических лиц.
В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна "шедевром устного и нематериального культурного наследия". Первый фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" прошел в 2002-м. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.
Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.