https://uz.sputniknews.ru/20220411/novyy-sort-klubniki-planiruyut-postavlyat-v-rossiyu-23893253.html
Новый сорт клубники планируют поставлять в Россию
Новый сорт клубники планируют поставлять в Россию
В прошлом году Россия закупила 52 тонны клубники из Узбекистана.
2022-04-11T09:30+0500
2022-04-11T09:30+0500
2022-04-11T09:30+0500
экономика
клубника
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Поставки нового сорта клубники "Тонг ифори" в Россию планируют начать через 2-3 года. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана.Однако для полноценного экспорта данного сорта в первую очередь необходимо наладить достаточный объем производства, отметили в ведомстве.Напомним, в марте этого года стало известно, что сотрудники Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана вывели новый сорт клубники. Он получил название "Тонг ифори".По данным Минсельхоза, в 2021 году общий объем экспорта клубники составил 464 179 тонн на сумму $949, 34 тыс.Из них в Россию было доставлено 52 тонны, что в итоге составило $106 тыс.С начала года россияне получили 3.5 тонны клубники.
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MIA „Rosiya Segodnya“
клубника
Новый сорт клубники планируют поставлять в Россию
В прошлом году Россия закупила 52 тонны клубники из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Поставки нового сорта клубники "Тонг ифори" в Россию планируют начать через 2-3 года. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана.
"Из-за ярких вкусовых качеств и высокой транспортабельности данный сорт клубники начинает пользоваться большим спросом у сельхозпроизводителей и экспортёров Узбекистана", - прокомментировали в пресс-службе.
Однако для полноценного экспорта данного сорта в первую очередь необходимо наладить достаточный объем производства, отметили в ведомстве.
Напомним, в марте этого года стало известно, что сотрудники Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана вывели новый сорт клубники. Он получил название "Тонг ифори".
По данным Минсельхоза, в 2021 году общий объем экспорта клубники составил 464 179 тонн на сумму $949, 34 тыс.
Из них в Россию было доставлено 52 тонны, что в итоге составило $106 тыс.
С начала года россияне получили 3.5 тонны клубники.