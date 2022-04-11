https://uz.sputniknews.ru/20220411/s-drevnix-vremen-do-nashix-dney-istoriya-uzbekistanskogo-vina-23897878.html
С древних времен до наших дней: история узбекистанского вина
С древних времен до наших дней: история узбекистанского вина
Российский ресторанный бизнес проявляет все больший интерес к поставкам фруктов, овощей и вина из Узбекистана. Об истории узбекского вина, которое славилось с... 11.04.2022, Sputnik Узбекистан
2022-04-11T21:42+0500
2022-04-11T21:42+0500
2022-04-11T21:42+0500
инфографика
вино
узбекистан
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В недавнем интервью Sputnik Узбекистан президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал, что российская индустрия гостеприимства активно обсуждает поставки фруктов, овощей и вина из Узбекистана. Однако, по мнению Бухарова, узбекский бренд нужно сделать узнаваемым среди молодых россиян.Между тем, виноделие в Узбекистане имеет давнюю историю. Уже во II веке до н.э. в Фергане производили виноградное вино. Популярным узбекское вино было и в советские годы. Напомним, в Узбекистане выращивают более 37 сортов винограда и работают более 40 винных заводов. Особенно в качественного классического вина преуспели небольшие частные винодельни
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вино, узбекистан, инфографика
С древних времен до наших дней: история узбекистанского вина
Российский ресторанный бизнес проявляет все больший интерес к поставкам фруктов, овощей и вина из Узбекистана. Об истории узбекского вина, которое славилось с древних времен, в инфографике Sputnik.
В недавнем интервью Sputnik Узбекистан президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал, что российская индустрия гостеприимства активно обсуждает поставки фруктов, овощей и вина из Узбекистана. Однако, по мнению Бухарова, узбекский бренд нужно сделать узнаваемым среди молодых россиян.
Между тем, виноделие в Узбекистане имеет давнюю историю. Уже во II веке до н.э. в Фергане производили виноградное вино.
Популярным узбекское вино было и в советские годы.
Напомним, в Узбекистане выращивают более 37 сортов винограда и работают более 40 винных заводов. Особенно в качественного классического вина преуспели небольшие частные винодельни