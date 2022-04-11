https://uz.sputniknews.ru/20220411/s-drevnix-vremen-do-nashix-dney-istoriya-uzbekistanskogo-vina-23897878.html

С древних времен до наших дней: история узбекистанского вина

С древних времен до наших дней: история узбекистанского вина

Российский ресторанный бизнес проявляет все больший интерес к поставкам фруктов, овощей и вина из Узбекистана. Об истории узбекского вина, которое славилось с... 11.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-11T21:42+0500

2022-04-11T21:42+0500

2022-04-11T21:42+0500

инфографика

вино

узбекистан

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В недавнем интервью Sputnik Узбекистан президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал, что российская индустрия гостеприимства активно обсуждает поставки фруктов, овощей и вина из Узбекистана. Однако, по мнению Бухарова, узбекский бренд нужно сделать узнаваемым среди молодых россиян.Между тем, виноделие в Узбекистане имеет давнюю историю. Уже во II веке до н.э. в Фергане производили виноградное вино. Популярным узбекское вино было и в советские годы. Напомним, в Узбекистане выращивают более 37 сортов винограда и работают более 40 винных заводов. Особенно в качественного классического вина преуспели небольшие частные винодельни

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вино, узбекистан, инфографика