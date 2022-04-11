https://uz.sputniknews.ru/20220411/tysyachi-storonnikov-svergnutogo-premera-pakistana-vyshli-na-ulitsy---video-23894190.html

Тысячи сторонников свергнутого премьера Пакистана вышли на улицы - видео

Тысячи сторонников свергнутого премьера Пакистана вышли на улицы - видео

Массовые акции прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице страны Исламабаде.

2022-04-11T10:20+0500

2022-04-11T10:20+0500

2022-04-11T10:20+0500

в мире

пакистан

премьер

акции

протесты

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Десятки тысяч сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана вышли на улицы страны чтобы выразить поддержку политику. Имран Хан возглавляет партию "Техрик-и-Инсаф". Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что акции поддержки бывшего премьера прошли не только в Исламабаде, но и по всей стране.Свергнутый премьер сравнил своих противников с монгольским генералом Миром Джафаром. Тот являлся первым навабом Бенгалии, который был зависим от Британской Ост-Индской компании. Именно его правление принято считать началом английского империализма в индийской истории, а также ключевым моментом в установлении английского господства в регионе.В субботу парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имран Хану. За эту инициативу проголосовали 174 из 342 депутатов, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны.Ранее оппозиция Пакистана инициировала попытку объявить вотум недоверия премьеру, обвиняя его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.Таким образом, премьер утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой и коррупции.В ответ Хан заявляет, что за попытками отстранить его от власти стоят США.В понедельник парламент Пакистана рассмотрит кандидатуры на пост премьера. Документы о выдвижении подали президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, чью кандидатуру поддержала партия "Техрик-и-Инсаф" во главе с Имраном Ханом. Голосование по кандидатуре нового премьера должно пройти 11 апреля в 14:00 по местному времени.

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пакистан, премьер, акции, протесты