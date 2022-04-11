https://uz.sputniknews.ru/20220411/v-ukrainskom-melitopole-vosstanovyat-vse-memorialy-velikoy-otechestvennoy-voyny-23894912.html
В украинском Мелитополе восстановят все мемориалы Великой отечественной войны
В украинском Мелитополе восстановят все мемориалы Великой отечественной войны
Сейчас Мелитополь находится под контролем российских военных.
2022-04-11T11:40+0500
2022-04-11T11:40+0500
2022-04-11T11:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
мемориал
великая отечественная война
мэр
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В украинском городе Мелитополе собираются восстановить к девятому мая арку победы и другие памятники Великой отечественной войны, которые были уничтожены властями Киева, сообщила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля."В этом году мы готовимся к празднованию 9 мая с особой радостью. Думаю, мы его отпразднуем очень масштабно. Мы сейчас для этого делаем все необходимое. Ремонтируем мемориал на братском кладбище, восстановили наш вечный огонь, который украинская власть отключила. Мы восстанавливаем сейчас нашу арку победы, на ней у нас всегда был орден победы, и во славу победителям у нас была георгиевская лента. К 9 мая мы все это восстановим", — заявила глава города.По словам Данильченко, в Мелитополе каждый год проходили массовые мероприятия, посвященные дню победы, несмотря на запрет Киева.Мэр города напомнила, что с 2014 года украинские власти делали абсолютно все, чтобы горожане прекратили праздновать день победы над фашистской Германией."Наша арка будет такой же, как она была до 2014 года, который стал для нас просто катастрофой. И до так называемой декоммунизации, которую провела киевская власть и взяла все, что для нас было дорого, было близко, ценно, то, что мы любили — они все это уничтожили, а мы все это восстановим", — подчеркнула глава города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, мемориал, великая отечественная война, мэр
В украинском Мелитополе восстановят все мемориалы Великой отечественной войны
По словам мэра, с 2014 года киевские власти делали все, чтобы жители города перестали праздновать день победы над фашистской Германией. Сейчас Мелитополь находится под контролем российских военных.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
В украинском городе Мелитополе собираются восстановить к девятому мая арку победы и другие памятники Великой отечественной войны, которые были уничтожены властями Киева, сообщила РИА Новости
мэр города Галина Данильченко.
Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.
"В этом году мы готовимся к празднованию 9 мая с особой радостью. Думаю, мы его отпразднуем очень масштабно. Мы сейчас для этого делаем все необходимое. Ремонтируем мемориал на братском кладбище, восстановили наш вечный огонь, который украинская власть отключила. Мы восстанавливаем сейчас нашу арку победы, на ней у нас всегда был орден победы, и во славу победителям у нас была георгиевская лента. К 9 мая мы все это восстановим", — заявила глава города.
По словам Данильченко, в Мелитополе каждый год проходили массовые мероприятия, посвященные дню победы, несмотря на запрет Киева.
"Начиная с переворота 2014 года, когда представители нацистской украинской власти препятствовали нам праздновать этот праздник, мы все равно выходили праздновать. У нас было шествие Бессмертного полка вопреки разного рода провокациям, несмотря на то, что у нас избивали стариков, которые выходили с орденами и георгиевскими лентами", — отметила Данильченко.
Мэр города напомнила, что с 2014 года украинские власти делали абсолютно все, чтобы горожане прекратили праздновать день победы над фашистской Германией.
"Наша арка будет такой же, как она была до 2014 года, который стал для нас просто катастрофой. И до так называемой декоммунизации, которую провела киевская власть и взяла все, что для нас было дорого, было близко, ценно, то, что мы любили — они все это уничтожили, а мы все это восстановим", — подчеркнула глава города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.