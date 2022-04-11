https://uz.sputniknews.ru/20220411/vsu-sdali-rossiyskim-voennym-absolyutno-novye-tanki-23896046.html
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки
Инцидент произошел в Харьковской области.
2022-04-11T12:00+0500
2022-04-11T12:00+0500
2022-04-11T12:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военные
танки
харьков
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Украинские войска сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.В министерстве также сообщили, что инцидент произошел при освобождении российскими войсками населенного пункта Топольское Изюмского района. Известно, что украинские танкисты подняли пушки вверх, никакой стрельбы не было.По его словам, основной задачей являлось взятие населенных пунктов и обеспечение коридора для прохода российских сил дальше на юг.Также в Минобороны России сообщили, что экипажи во время боя использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.По сообщению военного ведомства, маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами поддерживали работу танков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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военные, танки, харьков
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки
Инцидент произошел в Харьковской области.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik.
Украинские войска сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на российское оборонное ведомство.
В министерстве также сообщили, что инцидент произошел при освобождении российскими войсками населенного пункта Топольское Изюмского района. Известно, что украинские танкисты подняли пушки вверх, никакой стрельбы не было.
"У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят", — рассказал российский командир танковой роты Тимур.
По его словам, основной задачей являлось взятие населенных пунктов и обеспечение коридора для прохода российских сил дальше на юг.
"Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать", — добавил командир.
Также в Минобороны России сообщили, что экипажи во время боя использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.
По сообщению военного ведомства, маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами поддерживали работу танков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.