https://uz.sputniknews.ru/20220411/vsu-sdali-rossiyskim-voennym-absolyutno-novye-tanki-23896046.html

ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки

ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки

Инцидент произошел в Харьковской области.

2022-04-11T12:00+0500

2022-04-11T12:00+0500

2022-04-11T12:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

военные

танки

харьков

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Украинские войска сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.В министерстве также сообщили, что инцидент произошел при освобождении российскими войсками населенного пункта Топольское Изюмского района. Известно, что украинские танкисты подняли пушки вверх, никакой стрельбы не было.По его словам, основной задачей являлось взятие населенных пунктов и обеспечение коридора для прохода российских сил дальше на юг.Также в Минобороны России сообщили, что экипажи во время боя использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.По сообщению военного ведомства, маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами поддерживали работу танков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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военные, танки, харьков