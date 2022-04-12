https://uz.sputniknews.ru/20220412/23915771.html

ТОП-8 простых упражнений для "прокачки" мозга

ТОП-8 простых упражнений для "прокачки" мозга

Все чаще забываете имена, даты или даже слова, не можете удержать в голове планы или информацию... Эсперт назвал простые упражнения, помогающие натренировать... 12.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-12T08:00+0500

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Врач Александр Соловьев рассказал порталу "Доктор Питер" о рекомендациях для поддержания пластичности мозга.У переболевших COVID-19 в течение полугода-семи месяцев могут наблюдаться нарушения внимания и памяти, скорости обучения и обработки информации. К счастью, мозг поддается тренировке. Врач рассказал о самых эффективных упражнениях.Собирайте большие пазлыВ этом случае задействована система визуальной обработки — сканирование мелких частей, тонкие различия в форме и цветах, мелкая моторика, переключение с маленького пазла на общую картину, конструирование целостной картины, поясняет Александр Соловьев.Тренируйте периферическое зрениеЭто упражнение хорошо сочетается с релаксацией за пределами дома (в парке, лесу, любом новом месте), говорит эксперт. Смотрите прямо, не двигая глазами, и сосредоточьтесь на всем, что попадает в поле зрения без движения глаз, особенно в периферийные участки. Закрыв глаза, мысленно воссоздайте зафиксированную визуальную картину, затем повторите попытку, дополняя список увиденного.Запоминайте и пойте на память новые песниКогда человек поет, его мозг усиленно продуцирует эндорфины, называемые гормонами радости. Пение повышает жизненный тонус, усиливает способность к концентрации внимания, увеличивает физическую и интеллектуальную активность.Обучение игре на музыкальном инструментеЭто требует многих взаимосвязанных действий разных отделов мозга, говорит Соловьев об одном из самых эффективных для мозга упражнений. И не обязательно покупать рояль. Игра на укулеле, глюкофоне — это лишь несколько вариантов доступных музыкальных инструментов.Переключение ведущей рукиПробуйте использовать "неправильную" руку в обычных повседневных действиях, советует эксперт. Если вы правша, начните чистить зубы левой рукой. Как только вы станете это делать уверенно, перейдите к сложным задачам: используйте "неправильную" руку во время еды, письма или рисования.Миллионы нейронов приспосабливаются, образуются новые связи, чтобы установить лучший контроль при использовании "другой" руки.Играйте с мячомДаже самые простые игры с маленьким мячом улучшают мозг и взаимодействие разных отделов мозга, рекомендует Александр Соловьев. Простые подбрасывания, перекидывание из руки в руку, бросание в емкость, в стену и ловля мяча на отскоке… Можно даже заняться жонглированием!Вязание крючком или на спицахЭто очень хороший способ для тренировки тонкой моторики, безошибочных действий, бдительности и внимания, говорит врач.Ходите по неровным поверхностямЭто улучшает вестибулярную систему, развивает контроль равновесия и баланса. Тут помогут мощеная мостовая, загородные прогулки по пересеченной местности, подъем в горы, а не только ходьба по асфальту.Читайте также: Что происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам

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