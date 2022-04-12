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Мировая реакция на полет Юрия Гагарина в космос — фото
Мировая реакция на полет Юрия Гагарина в космос — фото
Сегодня в мире отмечают День космонавтики.
2022-04-12T22:00+0500
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фото
юрий гагарин
космос
день космонавтики
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фото, юрий гагарин, космос, день космонавтики

Мировая реакция на полет Юрия Гагарина в космос — фото

22:00 12.04.2022 (обновлено: 23:26 12.04.2022)
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Сегодня в мире отмечают День космонавтики. 61 год назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, который достиг космоса. Это событие открыло эру пилотируемых космических полетов. Реакцию мирового сообщества на полет Юрия Гагарина смотрите в фотоленте.
© SputnikПребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Норвегии. Юрий Гагарин среди учащихся средней школы города Бергена.
Юрий Гагарин среди учащихся средней школы города Бергена в Норвегии - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Норвегии. Юрий Гагарин среди учащихся средней школы города Бергена.
© Sputnik / Alexander MokletsovТоржественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле "Восток-1". Москвичи на балконах и крышах домов приветствуют героя-космонавта.
Москвичи на балконах и крышах домов приветствуют героя-космонавта Юрия Гагарина - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Mokletsov
Торжественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле "Восток-1". Москвичи на балконах и крышах домов приветствуют героя-космонавта.
© Sputnik / Pavel Barashev

Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Японию. Жители острова Хоккайдо восторженно встречают первого в мире летчика-космонавта.

Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Японию. Жители острова Хоккайдо восторженно встречают первого в мире летчика-космонавта. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Barashev

Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Японию. Жители острова Хоккайдо восторженно встречают первого в мире летчика-космонавта.

© Sputnik / Oleg IvanovЖена космонавта Юрия Гагарина Валентина ожидает возвращения супруга на Землю.
Жена космонавта Юрия Гагарина Валентина ожидает возвращения супруга на Землю - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Oleg Ivanov
Жена космонавта Юрия Гагарина Валентина ожидает возвращения супруга на Землю.
© Sputnik / Yury SomovСообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос.
Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Yury Somov
Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос.
© Sputnik / Pavel Barashev

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин посетил Объединенную Арабскую Республику (Египет) по приглашению вице-президента и главнокомандующего вооруженными силами страны, маршала Абдель Хаким Амера. Рабочие Александрийской судоверфи во время встречи советского героя-космонавта, посетившего Асуанский гидроэнергетический комплекс, строящийся при техническом содействии СССР.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин посетил Объединенную Арабскую Республику (Египет) по приглашению вице-президента и главнокомандующего вооруженными силами страны, маршала Абдель Хаким Амера. Рабочие Александрийской судоверфи во время встречи советского героя-космонавта, посетившего Асуанский гидроэнергетический комплекс, строящийся при техническом содействии СССР. - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Pavel Barashev

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин посетил Объединенную Арабскую Республику (Египет) по приглашению вице-президента и главнокомандующего вооруженными силами страны, маршала Абдель Хаким Амера. Рабочие Александрийской судоверфи во время встречи советского героя-космонавта, посетившего Асуанский гидроэнергетический комплекс, строящийся при техническом содействии СССР.

© Sputnik / Iosif Budnevich

Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Работницы Алма-Атинской швейной фабрики слушают по радио сообщение о первом полете в космос Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года.

Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Работницы Алма-Атинской швейной фабрики слушают по радио сообщение о первом полете в космос Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года. - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Iosif Budnevich

Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Работницы Алма-Атинской швейной фабрики слушают по радио сообщение о первом полете в космос Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года.

© AFP 2022

Французские газеты сообщают о полете советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.

Французские газеты сообщают о полете советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022

Французские газеты сообщают о полете советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.

© Sputnik

Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на Кубе по личному приглашению председателя Совета министров Республики Куба Фиделя Кастро. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин приветствует жителей города Гаваны.

Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на Кубе по личному приглашению председателя Совета министров Республики Куба Фиделя Кастро. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин приветствует жителей города Гаваны. - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik

Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на Кубе по личному приглашению председателя Совета министров Республики Куба Фиделя Кастро. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин приветствует жителей города Гаваны.

© AP Photo / Bob Dear

Майор Юрий Гагарин, русский космонавт (справа от центра) в сопровождении через кладбище Хайгейт в Лондоне, Соединенное Королевство, 14 июля 1961 года, когда он возлагал венок к могиле Карла Маркса, почитаемого как одного из авторов коммунизма. Дети бегают по кладбищу, чтобы увидеть, как космический герой проводит церемонию.

Майор Юрий Гагарин, русский космонавт (справа от центра) в сопровождении через кладбище Хайгейт в Лондоне, Соединенное Королевство, 14 июля 1961 года, когда он возлагал венок к могиле Карла Маркса, почитаемого как одного из авторов коммунизма. Дети бегают по кладбищу, чтобы увидеть, как космический герой проводит церемонию. - Sputnik Узбекистан
10/17
© AP Photo / Bob Dear

Майор Юрий Гагарин, русский космонавт (справа от центра) в сопровождении через кладбище Хайгейт в Лондоне, Соединенное Королевство, 14 июля 1961 года, когда он возлагал венок к могиле Карла Маркса, почитаемого как одного из авторов коммунизма. Дети бегают по кладбищу, чтобы увидеть, как космический герой проводит церемонию.

© AP Photo

Советского космонавта Юрия Гагарина (справа) приветствует премьер-министр Греции Константин Караманлис (слева) по прибытии в Афины, Греция, 12 февраля 1962 года, с трехдневным визитом. Гагарин стал почетным гражданином Афин.

Советского космонавта Юрия Гагарина (справа) приветствует премьер-министр Греции Константин Караманлис (слева) по прибытии в Афины, Греция, 12 февраля 1962 года, с трехдневным визитом. Гагарин стал почетным гражданином Афин. - Sputnik Узбекистан
11/17
© AP Photo

Советского космонавта Юрия Гагарина (справа) приветствует премьер-министр Греции Константин Караманлис (слева) по прибытии в Афины, Греция, 12 февраля 1962 года, с трехдневным визитом. Гагарин стал почетным гражданином Афин.

© Sputnik / Pavel Barashev

Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на Цейлон по приглашению цейлонского правительства в сопровождении группы советских граждан и своей супруги Валентины Гагариной. Такие плакаты на сингалезском и русском языках украшали все дороги страны.

Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на Цейлон по приглашению цейлонского правительства в сопровождении группы советских граждан и своей супруги Валентины Гагариной. Такие плакаты на сингалезском и русском языках украшали все дороги страны. - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Pavel Barashev

Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на Цейлон по приглашению цейлонского правительства в сопровождении группы советских граждан и своей супруги Валентины Гагариной. Такие плакаты на сингалезском и русском языках украшали все дороги страны.

© Sputnik / Yuriy AbramochkinЛетчик-космонавт СССР Юрий Гагарин прибыл на отдых в Сочи после своего легендарного полета в космос. Юрий Гагарин (слева) с женой Валентиной спускаются по трапу самолета в аэропорту Сочи.
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин прибыл на отдых в Сочи - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Yuriy Abramochkin
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин прибыл на отдых в Сочи после своего легендарного полета в космос. Юрий Гагарин (слева) с женой Валентиной спускаются по трапу самолета в аэропорту Сочи.
© Sputnik / Pavel Barashev

Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии по приглашению общества "Финляндия-СССР" на праздники советско-финляндской дружбы. Юрий Гагарин — почетный гость международного молодежного лагеря в городе Кеми.

Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии по приглашению общества &quot;Финляндия-СССР&quot; на праздники советско-финляндской дружбы. Юрий Гагарин — почетный гость международного молодежного лагеря в городе Кеми. - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Pavel Barashev

Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии по приглашению общества "Финляндия-СССР" на праздники советско-финляндской дружбы. Юрий Гагарин — почетный гость международного молодежного лагеря в городе Кеми.

© AFP 2022 / TASS

Люди держат портреты советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в честь полета первого человека в космос на борту корабля "Восток-1" и первого полета на орбиту Земли. Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе на МиГ-15 во время планового тренировочного полета 27 марта 1968 года. Ему были устроены государственные похороны, и он был похоронен в Кремлевской стене напротив Красной площади.

Люди держат портреты советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в честь полета первого человека в космос на борту корабля &quot;Восток-1&quot; и первого полета на орбиту Земли. Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе на МиГ-15 во время планового тренировочного полета 27 марта 1968 года. Ему были устроены государственные похороны, и он был похоронен в Кремлевской стене напротив Красной площади. - Sputnik Узбекистан
15/17
© AFP 2022 / TASS

Люди держат портреты советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в честь полета первого человека в космос на борту корабля "Восток-1" и первого полета на орбиту Земли. Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе на МиГ-15 во время планового тренировочного полета 27 марта 1968 года. Ему были устроены государственные похороны, и он был похоронен в Кремлевской стене напротив Красной площади.

© Foto : Public domain

Юрий Гагарин в Варшаве.

Юрий Гагарин в Варшаве. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain

Юрий Гагарин в Варшаве.

© Sputnik / Pavel Barashev

Неаполитанский юноша — житель острова Капри сопровождал летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на всем пути его следования во время пребывания советского героя-космонавта на острове.

Неаполитанский юноша — житель острова Капри сопровождал летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на всем пути его следования во время пребывания советского героя-космонавта на острове. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Barashev

Неаполитанский юноша — житель острова Капри сопровождал летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на всем пути его следования во время пребывания советского героя-космонавта на острове.

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