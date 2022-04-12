Мировая реакция на полет Юрия Гагарина в космос — фото

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Майор Юрий Гагарин, русский космонавт (справа от центра) в сопровождении через кладбище Хайгейт в Лондоне, Соединенное Королевство, 14 июля 1961 года, когда он возлагал венок к могиле Карла Маркса, почитаемого как одного из авторов коммунизма. Дети бегают по кладбищу, чтобы увидеть, как космический герой проводит церемонию.