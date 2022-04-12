Мировая реакция на полет Юрия Гагарина в космос — фото

Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Японию. Жители острова Хоккайдо восторженно встречают первого в мире летчика-космонавта.
Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Японию. Жители острова Хоккайдо восторженно встречают первого в мире летчика-космонавта.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин посетил Объединенную Арабскую Республику (Египет) по приглашению вице-президента и главнокомандующего вооруженными силами страны, маршала Абдель Хаким Амера. Рабочие Александрийской судоверфи во время встречи советского героя-космонавта, посетившего Асуанский гидроэнергетический комплекс, строящийся при техническом содействии СССР.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин посетил Объединенную Арабскую Республику (Египет) по приглашению вице-президента и главнокомандующего вооруженными силами страны, маршала Абдель Хаким Амера. Рабочие Александрийской судоверфи во время встречи советского героя-космонавта, посетившего Асуанский гидроэнергетический комплекс, строящийся при техническом содействии СССР.
Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Работницы Алма-Атинской швейной фабрики слушают по радио сообщение о первом полете в космос Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года.
Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Работницы Алма-Атинской швейной фабрики слушают по радио сообщение о первом полете в космос Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года.
Французские газеты сообщают о полете советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.
Французские газеты сообщают о полете советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.
Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на Кубе по личному приглашению председателя Совета министров Республики Куба Фиделя Кастро. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин приветствует жителей города Гаваны.
Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на Кубе по личному приглашению председателя Совета министров Республики Куба Фиделя Кастро. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин приветствует жителей города Гаваны.
Майор Юрий Гагарин, русский космонавт (справа от центра) в сопровождении через кладбище Хайгейт в Лондоне, Соединенное Королевство, 14 июля 1961 года, когда он возлагал венок к могиле Карла Маркса, почитаемого как одного из авторов коммунизма. Дети бегают по кладбищу, чтобы увидеть, как космический герой проводит церемонию.
Майор Юрий Гагарин, русский космонавт (справа от центра) в сопровождении через кладбище Хайгейт в Лондоне, Соединенное Королевство, 14 июля 1961 года, когда он возлагал венок к могиле Карла Маркса, почитаемого как одного из авторов коммунизма. Дети бегают по кладбищу, чтобы увидеть, как космический герой проводит церемонию.
Советского космонавта Юрия Гагарина (справа) приветствует премьер-министр Греции Константин Караманлис (слева) по прибытии в Афины, Греция, 12 февраля 1962 года, с трехдневным визитом. Гагарин стал почетным гражданином Афин.
Советского космонавта Юрия Гагарина (справа) приветствует премьер-министр Греции Константин Караманлис (слева) по прибытии в Афины, Греция, 12 февраля 1962 года, с трехдневным визитом. Гагарин стал почетным гражданином Афин.
Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на Цейлон по приглашению цейлонского правительства в сопровождении группы советских граждан и своей супруги Валентины Гагариной. Такие плакаты на сингалезском и русском языках украшали все дороги страны.
Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на Цейлон по приглашению цейлонского правительства в сопровождении группы советских граждан и своей супруги Валентины Гагариной. Такие плакаты на сингалезском и русском языках украшали все дороги страны.
Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии по приглашению общества "Финляндия-СССР" на праздники советско-финляндской дружбы. Юрий Гагарин — почетный гость международного молодежного лагеря в городе Кеми.
Пребывание летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии по приглашению общества "Финляндия-СССР" на праздники советско-финляндской дружбы. Юрий Гагарин — почетный гость международного молодежного лагеря в городе Кеми.
Люди держат портреты советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в честь полета первого человека в космос на борту корабля "Восток-1" и первого полета на орбиту Земли. Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе на МиГ-15 во время планового тренировочного полета 27 марта 1968 года. Ему были устроены государственные похороны, и он был похоронен в Кремлевской стене напротив Красной площади.
Люди держат портреты советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в честь полета первого человека в космос на борту корабля "Восток-1" и первого полета на орбиту Земли. Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе на МиГ-15 во время планового тренировочного полета 27 марта 1968 года. Ему были устроены государственные похороны, и он был похоронен в Кремлевской стене напротив Красной площади.
Юрий Гагарин в Варшаве.
Неаполитанский юноша — житель острова Капри сопровождал летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на всем пути его следования во время пребывания советского героя-космонавта на острове.
Неаполитанский юноша — житель острова Капри сопровождал летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на всем пути его следования во время пребывания советского героя-космонавта на острове.