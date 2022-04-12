https://uz.sputniknews.ru/20220412/den-kosmonavtiki-v-uzbekistane-po-sledam-yuriya-gagarina---foto-23924064.html

День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина - фото

День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина - фото

12 апреля по всему миру отмечают День космонавтики.

2022-04-12T13:24+0500

2022-04-12T13:24+0500

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фото

юрий гагарин

день космонавтики

узбекистан

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Именно 12 апреля 61 год назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, который достиг космоса. Это событие открыло для всего мира эру пилотируемых космических полетов.В честь Юрия Гагарина, героя, объединившего многонациональный народ огромной страны, совсем недавно пережившей страшную разрушительную Великую Отечественную войну, в Узбекистане называли детей, улицы, парки и города.Как сообщает Посольство России в Ташкенте, Узбекистан является настоящим кладезем "гагаринских" топонимов. Здесь целый город назван именем первого космонавта.Страна гордится и своими земляками, ставшими покорителями космоса, – Владимиром Джанибековым и Салижаном Шарипова.Подробнее о памятных местах Узбекистана, чествующих первого человека в космосе - смотрите в фотоленте Sputnik.

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юрий гагарин, день космонавтики, узбекистан, фото