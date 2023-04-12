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День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина — фото
День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина — фото
12 апреля по всему миру отмечают День космонавтики.
2023-04-12T07:00+0500
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фото
юрий гагарин
день космонавтики
узбекистан
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12 апреля, 62 года назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, который достиг космоса. Это событие открыло для всего мира эру пилотируемых космических полетов.В честь Юрия Гагарина, героя, объединившего многонациональный народ огромной страны, совсем недавно пережившей страшную разрушительную Великую Отечественную войну, в Узбекистане называли детей, улицы, парки и города.Как сообщает Посольство России в Ташкенте, Узбекистан является настоящим кладезем "гагаринских" топонимов. Здесь целый город назван именем первого космонавта.Страна гордится и своими земляками, ставшими покорителями космоса, – Владимиром Джанибековым и Салижаном Шариповым.Подробнее о памятных местах Узбекистана, чествующих первого человека в космосе, смотрите в фотоленте Sputnik.
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день космонавтики когда отмечают кто был первым человеком в космосе биография юрия гагарина где родился когда умер почему памятники гагарину в узбекистане ташкенте есть ли космонавты в узбекистане самые знаменитые советские и российские космонавты сколько стоит полететь в космос космический туризм как стать космическим туристом что едят космонавты в космосе что такое невесомость какие последствия невесомости для человеческого тела юлия пересильд в космосе

День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина — фото

07:00 12.04.2023
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12 апреля по всему миру отмечают День космонавтики.
12 апреля, 62 года назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, который достиг космоса. Это событие открыло для всего мира эру пилотируемых космических полетов.
В честь Юрия Гагарина, героя, объединившего многонациональный народ огромной страны, совсем недавно пережившей страшную разрушительную Великую Отечественную войну, в Узбекистане называли детей, улицы, парки и города.
Как сообщает Посольство России в Ташкенте, Узбекистан является настоящим кладезем "гагаринских" топонимов. Здесь целый город назван именем первого космонавта.
Страна гордится и своими земляками, ставшими покорителями космоса, – Владимиром Джанибековым и Салижаном Шариповым.
Подробнее о памятных местах Узбекистана, чествующих первого человека в космосе, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Посольство России в Узбекистане

Самый большой памятник Юрию Гагарину на всем постсоветском пространстве — один из символов г. Гагарина —административного центра Мирзачульского р-на Джизакской области.

Самый большой памятник Юрию Гагарину на всем постсоветском пространстве — один из символов г. Гагарина —административного центра Мирзачульского р-на Джизакской области. - Sputnik Узбекистан
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© Посольство России в Узбекистане

Самый большой памятник Юрию Гагарину на всем постсоветском пространстве — один из символов г. Гагарина —административного центра Мирзачульского р-на Джизакской области.

© Посольство России в Узбекистане

Памятник Юрию Гагарину в Ташкенте авторства скульптора Григория Постникова и архитектора Сабира Адылова. С 1995 г. располагается в Чиланзарском р-не столицы (изначально в 1979 г. был установлен в парке им. Гагарина).

Памятник Юрию Гагарину в Ташкенте авторства скульптора Григория Постникова и архитектора Сабира Адылова. С 1995 г. располагается в Чиланзарском р-не столицы (изначально в 1979 г. был установлен в парке им. Гагарина). - Sputnik Узбекистан
2/8
© Посольство России в Узбекистане

Памятник Юрию Гагарину в Ташкенте авторства скульптора Григория Постникова и архитектора Сабира Адылова. С 1995 г. располагается в Чиланзарском р-не столицы (изначально в 1979 г. был установлен в парке им. Гагарина).

© Посольство России в Узбекистане

Бюст Владимира Джанибекова в Ташкенте.

Бюст Владимира Джанибекова в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
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© Посольство России в Узбекистане

Бюст Владимира Джанибекова в Ташкенте.

© Посольство России в Узбекистане

Памятник установлен в Ташкенте в 1984 году после второго полета в космос и присвоения Владимиру Джанибекову звания дважды Героя Советского Союза.

Памятник установлен в Ташкенте в 1984 году после второго полета в космос и присвоения Владимиру Джанибекову звания дважды Героя Советского Союза. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Посольство России в Узбекистане

Памятник установлен в Ташкенте в 1984 году после второго полета в космос и присвоения Владимиру Джанибекову звания дважды Героя Советского Союза.

© Посольство России в Узбекистане

Бюст установлен в рамках единой композиции "Космос" работы скульптора Я. Шапиро и архитекторов Ю. Мирошниченко, Р. Салимова.

Бюст установлен в рамках единой композиции &quot;Космос&quot; работы скульптора Я. Шапиро и архитекторов Ю. Мирошниченко, Р. Салимова. - Sputnik Узбекистан
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© Посольство России в Узбекистане

Бюст установлен в рамках единой композиции "Космос" работы скульптора Я. Шапиро и архитекторов Ю. Мирошниченко, Р. Салимова.

© Посольство России в Узбекистане

Композиция символизирует путь от мечты человечества полететь к звездам до ее воплощения. От великого Улугбека к мечтателю Циолковскому, к генеральному конструктору Королеву и первому человеку, преодолевшему земное притяжение, — Юрию Гагарину.

Композиция символизирует путь от мечты человечества полететь к звездам до ее воплощения. От великого Улугбека к мечтателю Циолковскому, к генеральному конструктору Королеву и первому человеку, преодолевшему земное притяжение, — Юрию Гагарину. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Посольство России в Узбекистане

Композиция символизирует путь от мечты человечества полететь к звездам до ее воплощения. От великого Улугбека к мечтателю Циолковскому, к генеральному конструктору Королеву и первому человеку, преодолевшему земное притяжение, — Юрию Гагарину.

© Посольство России в Узбекистане

Керамический медальон с изображением Юрия Гагарина в Ташкенте авторства художников Арнольда и Виктора Гана на станции метро "Космонавтов". Признан в 1984 г. лучшим архитектурным проектом СССР.

Керамический медальон с изображением Юрия Гагарина в Ташкенте авторства художников Арнольда и Виктора Гана на станции метро &quot;Космонавтов&quot;. Признан в 1984 г. лучшим архитектурным проектом СССР. - Sputnik Узбекистан
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© Посольство России в Узбекистане

Керамический медальон с изображением Юрия Гагарина в Ташкенте авторства художников Арнольда и Виктора Гана на станции метро "Космонавтов". Признан в 1984 г. лучшим архитектурным проектом СССР.

© Посольство России в Узбекистане

12 апреля узбекистанцы чтят не только подвиг Гагарина, но и вспоминают своих земляков — покорителей космоса Владимира Джанибекова, самого опытного советского космонавта, совершившего 5 полетов в качестве командира корабля, и Салижана Шарипова, первым доставившего на орбиту флаг Узбекистана.

12 апреля узбекистанцы чтят не только подвиг Гагарина, но и вспоминают своих земляков — покорителей космоса Владимира Джанибекова, самого опытного советского космонавта, совершившего 5 полетов в качестве командира корабля, и Салижана Шарипова, первым доставившего на орбиту флаг Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Посольство России в Узбекистане

12 апреля узбекистанцы чтят не только подвиг Гагарина, но и вспоминают своих земляков — покорителей космоса Владимира Джанибекова, самого опытного советского космонавта, совершившего 5 полетов в качестве командира корабля, и Салижана Шарипова, первым доставившего на орбиту флаг Узбекистана.

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