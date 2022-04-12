Экс-репортер RT и New York Times рассказал, какую циничную игру ведут США
18:08 12.04.2022 (обновлено: 18:21 12.04.2022)
© AFP 2022 / ANGELA WEISSАмериканский журналист Крис Хеджес на 47-ой ежегодной международной премии "Эмми" в отеле New York Hilton 25 ноября 2019 года в Нью-Йорке.
НАТО является агрессивным образованием, а не оборонительной организацией, уверен журналист Крис Хеджес.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
"Я ушел сам до того, как меня могли уволить, но моя карьера была закончена. Мой почтовый ящик в New York Times был заполнен угрозами смерти и расправы".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровский премии и бывший корреспондент RT и New York Times (NYT) Крис Хеджес рассказал китайскому изданию Global Times о своем опыте работы в NYT, который он покинул в 2005 году.
Как вспоминает Хеджес, ему, журналисту, который владеет арабским языком в совершенстве и провел на Ближнем Востоке 7 лет, грозили увольнением в NYT. Хеджес был против вторжения в Ирак и Афганистан.
"Я говорил о действительности, в которой очень хорошо разбирался. Но вы не могли подвергать сомнениям "святую истину", которую отстаивал Джордж Буш", - вспоминает Крис Хеджес.
"НАТО – это крайне агрессивная сила"
По словам лауреата Пулитцеровской премии, после теракта 9 сентября 2001 года в стране началась истерия, которая уничтожила возможность каких-либо конструктивных обсуждений даже между теми, кто имел многолетний опыт работы на Ближнем востоке.
Плюрализма мнений в стране нет и сегодня, считает журналист. Сейчас в США больше не слышен альтернативный голос – в стране сократилось количество иностранных СМИ, отчего информационное поле Штатов становится все более замкнутым. Большинство американцев искренне полагает, что НАТО - это организация, исполняющая исключительно оборонительную функцию.
"Это звучит смешно для любого на Ближнем Востоке. Там все понимают, что НАТО – это крайне агрессивная сила, которая расширила свои границы до России, нарушив обещание не выходить за пределы объединенной Германии, которая администрация Рейгана, Маргарет Тэтчер и правительство Германии дало Горбачеву", - подчеркнул журналист.
Также Хеджес отметил, что для конструктивного диалога с остальным миром Соединенные Штаты должны понимать, как именно другие страны относятся к ним. В случае, если Америка продолжит демонизировать людей и позиционировать себя как морального арбитра, то это лишь "увековечит конфликты".
Претензии России - законны
По мнению Криса Хеджеса, каждый раз, когда США вступает в войну против кого-либо, этот кто-то объявляется новым Гитлером.
Сейчас Вашингтон ведет очень циничную игру, накачивая Украину оружием и обучая украинские войска в Польше, отмечает журналист.
"Они хотят создать трясину", - заявил он, добавив, что Штаты хотят сделать из Украины Афганистан.
Помимо этого, репортер высказал свое мнение по поводу западной "культуры отмены", которую стали использовать в отношении России (один из недавних примеров: картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинских танцовщиц" – Sputnik).
Такое поведение крайне инфантильно, поскольку грозит ростом национализма, рассуждает Крис Хеджес. А обратная сторона национализма – это расизм.
Бывший корреспондент RT напоминает, что большая часть России была разрушена в середине ХХ века в результате вторжения фашистской Германии на территорию СССР. Поэтому сейчас Россия имеет вполне законные претензии.
"Россия, как и люди на Ближнем Востоке, прекрасно понимает, что НАТО является агрессивным образованием. Это не оборонительная организация. Это можно понять на примере провокаций с Тайванем и Южно-Китайским морем в сторону Китая", - говорит Хеджес.
Помимо этого, он рассказал, что телеканал RT Americaстал целью национальной разведки США еще с 2017 года.
Это произошло после выдвинутых обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
Известно, что в 2017 году был опубликован отчет американской национальной разведки о российском вмешательстве в выборы.
"Семь страниц этого отчета, который как предполагалось, должен был быть о российском вмешательстве в выборы, были посвящены RT. Эти семь страниц объясняли, почему RT не устраивает Соединенные Штаты", - говорит журналист.
Также Хеджес отмечает, что в отчете RT обвинялось в российской пропаганде, хотя все приведенные примеры не имели ничего общего с понятием "пропаганда".
Он отмечает, что причина недовольства руководства США состоит в том, что RTдало возможность высказаться всем американским критикам правящего класса и осветить "пороки американского общества".
"При функционирующей демократии со свободной прессой (в стране - Sputnik), это и есть основополагающая роль СМИ. Мы (RT - Sputnik) - не пропагандисты", - заявил бывший корреспондент.
Американский репортер подчеркивает, что США ждали момента закрыть RT, и российская военная операция явилась такой возможностью для них.
Хеджес также отметил, что результаты его 6-летнего сотрудничества с RT, все выпуски его шоу "On Contact", посвященное книгам, были удалены YouTube без объяснения причины.