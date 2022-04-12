https://uz.sputniknews.ru/20220412/eks-reporter-rt-i-new-york-times-rasskazal-kakuyu-tsinichnuyu-igru-vedut-ssha-23931814.html

Экс-репортер RT и New York Times рассказал, какую циничную игру ведут США

Экс-репортер RT и New York Times рассказал, какую циничную игру ведут США

НАТО является агрессивным образованием, а не оборонительной организацией, уверен журналист Крис Хеджес.

2022-04-12T18:08+0500

2022-04-12T18:08+0500

2022-04-12T18:21+0500

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Американский журналист, лауреат Пулитцеровский премии и бывший корреспондент RT и New York Times (NYT) Крис Хеджес рассказал китайскому изданию Global Times о своем опыте работы в NYT, который он покинул в 2005 году.Как вспоминает Хеджес, ему, журналисту, который владеет арабским языком в совершенстве и провел на Ближнем Востоке 7 лет, грозили увольнением в NYT. Хеджес был против вторжения в Ирак и Афганистан."НАТО – это крайне агрессивная сила"По словам лауреата Пулитцеровской премии, после теракта 9 сентября 2001 года в стране началась истерия, которая уничтожила возможность каких-либо конструктивных обсуждений даже между теми, кто имел многолетний опыт работы на Ближнем востоке.Плюрализма мнений в стране нет и сегодня, считает журналист. Сейчас в США больше не слышен альтернативный голос – в стране сократилось количество иностранных СМИ, отчего информационное поле Штатов становится все более замкнутым. Большинство американцев искренне полагает, что НАТО - это организация, исполняющая исключительно оборонительную функцию.Также Хеджес отметил, что для конструктивного диалога с остальным миром Соединенные Штаты должны понимать, как именно другие страны относятся к ним. В случае, если Америка продолжит демонизировать людей и позиционировать себя как морального арбитра, то это лишь "увековечит конфликты".Претензии России - законныПо мнению Криса Хеджеса, каждый раз, когда США вступает в войну против кого-либо, этот кто-то объявляется новым Гитлером.Сейчас Вашингтон ведет очень циничную игру, накачивая Украину оружием и обучая украинские войска в Польше, отмечает журналист.Помимо этого, репортер высказал свое мнение по поводу западной "культуры отмены", которую стали использовать в отношении России (один из недавних примеров: картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинских танцовщиц" – Sputnik).Такое поведение крайне инфантильно, поскольку грозит ростом национализма, рассуждает Крис Хеджес. А обратная сторона национализма – это расизм.Бывший корреспондент RT напоминает, что большая часть России была разрушена в середине ХХ века в результате вторжения фашистской Германии на территорию СССР. Поэтому сейчас Россия имеет вполне законные претензии.Помимо этого, он рассказал, что телеканал RT Americaстал целью национальной разведки США еще с 2017 года.Это произошло после выдвинутых обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.Известно, что в 2017 году был опубликован отчет американской национальной разведки о российском вмешательстве в выборы.Также Хеджес отмечает, что в отчете RT обвинялось в российской пропаганде, хотя все приведенные примеры не имели ничего общего с понятием "пропаганда".Он отмечает, что причина недовольства руководства США состоит в том, что RTдало возможность высказаться всем американским критикам правящего класса и осветить "пороки американского общества".Американский репортер подчеркивает, что США ждали момента закрыть RT, и российская военная операция явилась такой возможностью для них.Хеджес также отметил, что результаты его 6-летнего сотрудничества с RT, все выпуски его шоу "On Contact", посвященное книгам, были удалены YouTube без объяснения причины.

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rt, сша, нато, агрессия