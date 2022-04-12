https://uz.sputniknews.ru/20220412/gde-i-pochemu-v-uzbekistane-dorojaet-jile-23938545.html

Где и почему в Узбекистане дорожает жилье

Где и почему в Узбекистане дорожает жилье

В числе лидеров по росту цен на жилье на вторичном рынке - Ташкент.

2022-04-12T21:14+0500

2022-04-12T21:14+0500

2022-04-12T21:14+0500

общество

узбекистан

жилье

ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. За первые 3 месяца текущего года было заключено 75,7 тыс. сделок по купле-продаже недвижимости, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Центробанк в обзоре рынка недвижимости.В обзорном документе рост цен объясняют следующими факторами:Вторичный рынокЦены на вторичном рынке недвижимости на протяжении всего квартала продолжали расти, и к концу марта выросли на 10%.Рост цен в январе-феврале объясняют увеличением поступлений от дополнительных выплат и доходов от денежных переводов. В марте - колебаниями курса национальной валюты.Лидерами по росту цен на жилье на вторичном рынке определены Сырдарьинская область на 18%, Хорезмская – 14,4%, Сурхандарьинская – 13,1% и Ташкент –15,1%.Первичный рынокЗа последние годы первичный рынок в стране значительно активизировался. Программы ипотечного кредитования, в том числе и льготного, послужили основными драйверами увеличения спроса.В марте рост цен по отношению к февралю составил 4,6%. Одним из факторов повышения стоимости называют рост цен на строительные материалы и временную приостановку рефинансирования льготных ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья.На первичном рынке недвижимости лидерами по увеличению цен стали Ташкент и Ферганская область на 9% и Самаркандская - 8%.А вот в некоторых регионах цены пошли вниз. Так, в Сырдарьинской области на 11%, Джизакской - 6%, Наманганской и Андижанской - 5%.Обзор самых высоких цен на жилье в Узбекистане:Самые низкие цены: в Сырдарьинской области - (2 млн 872 тыс. сумов), Хорезмской - (3 млн 327 тыс. сумов) и Республике Каракалпакстан - (3 млн 268 тыс. сумов).Также по данным ЦБ, в марте цены за 100 кв. метров земли выросли в среднем на 4% по сравнению с февралем. По регионам: в Ташкенте на 5%, в Ташкентской области – 6,5%, в Самаркандской – 1,2%.Арендная платаАрендная плата жилой недвижимости по итогам I квартала выросла на 0,9%, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте по данным Госкомстата плата за аренду жилья выросла в г. Ташкенте, Джизакской, Наманганской и Хорезмской областях.Также стало известно, что с 1 мая граждане зарубежных стран смогут покупать в Узбекистане строящиеся объекты недвижимости. И для этого им не надо будет делать вид на жительство в республике.

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узбекистан, жилье, ташкент