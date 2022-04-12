https://uz.sputniknews.ru/20220412/nevrolog-rasskazal-kak-natrenirovat-pamyat-23938933.html

Невролог рассказал, как натренировать память

Невролог рассказал, как натренировать память

О том, как развить хорошую память, рассказал врач.

2022-04-12T23:00+0500

2022-04-12T23:00+0500

2022-04-12T23:11+0500

это интересно

память

врач

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В памяти человека надолго остаются события, которые чем-то удивили или затронули. Однако запомнить что-то специально бывает сложно. О том, как развить хорошую память, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-невролог Павел Хорошев."Память должна опираться на какие-то фундаментальные знания. Если мы что-то пытаемся запомнить абстрактно, что не связано в нашем мозге с какими-то фактами, прежде запомненными, близкими нам объектами, то такая память не работает. Зазубренные накануне экзамена конспекты сразу же забываются", — отметил он.По словам Хорошева, когда мы пытаемся запомнить что-то новое, то уподобляемся человеку, который "на волнах пытается построить надежный дом"."Это все утонет, размоется и не будет ни с чем связано. Все вокруг нас – это энергия, в том числе наш мозг, который тренируется при запоминании каких-то фактов. Мозг старается экономно расходовать свою энергию", — пояснил врач.Память должна быть систематизирована и иметь ассоциации. Если этого нет, то события в скором времени забудутся, добавил он."Мозг новорожденного, как губка, — впитывает все. Потом это забывается, но не совсем. Это нужно для создания нашего фундамента. После того, как детство прошло, мы должны продолжать выстраивать фундамент для нашей памяти. Для этого мы должны читать, это самый естественный способ запоминания. Нужно хорошо отдыхать, спать, потому что именно во сне происходит переработка кратковременной информации", — рекомендовал он.Хорошев добавил, что существует упражнение, которое поможет развить хорошую память. Оно тренирует естественные механизмы укладывания информации."Вы ложитесь и начинаете детально вспоминать все, что случилось с вами за предыдущий день. Причем важно вспоминать не рутину ежедневную, нужно вспомнить то, что было в сегодняшнем дне. Если не можете вспомнить – опустите и переходите к следующему событию, которое легко вспоминается. Нужно вспоминать это так, будто смотрите фильм", — заключил невролог.

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память, врач