https://uz.sputniknews.ru/20220412/reshayuschaya-bitva-za-donbass-23936754.html

Решающая битва за Донбасс

Решающая битва за Донбасс

Битва за Донбасс наверняка будет проходить в ином темпе.

2022-04-12T21:30+0500

2022-04-12T21:30+0500

2022-04-12T21:30+0500

колумнисты

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1f/23676922_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_90cd5dae6acd9bb158c0ce1ff7a137df.jpg

Цель масштабного сражения российской группировки войск в Донбассе – ликвидация наиболее боеспособных соединений и частей ВСУ, разрушение виртуальной реальности "перемог" киевского режима, определение дальнейшей динамики демилитаризации и денацификации, сроков завершения специальной военной операции ВС России на Украине.Президент РФ Владимир Путин 12 апреля подтвердил, что спецоперация на Украине – "правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты". И подчеркнул: "Украину начали превращать в плацдарм… антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма".Днем ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о подготовке к окружению в Донбассе наиболее боеспособной группировки ВСУ численностью до 100 тысяч "штыков". Точное количество участвующих в операции российских военнослужащих не известно.По законам стратегии и тактики наступающим необходимо значительное количественное и качественное превосходство. Сражение развернется на фронте шириной около 200 километров (ориентировочно – от Гуляй-Поля до Славянска) и примерно столько же километров в глубину. С обеих сторон будут участвовать не менее 250 тысяч солдат и многие тысячи единиц боевой техники.Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Время сражения во многом определит готовность украинских военнослужащих умереть за интересы США и "идеалы" нацизма. За день обычных боестолкновений 11 апреля потери ВСУ составили 1186 человек убитыми, 12 апреля – еще 1144 бойцов убитыми, ранеными и пленными.Для Украины успехом будет считаться даже удержание занятых рубежей в Донбассе. России для победы необходимо идти дальше. Поэтому эшелонированная оборона, забетонированные укрепрайоны ВСУ заведомо обречены на разрушение. "Химические" ухищрения нацбатов и апелляции киевского режима к американским хозяевам Российскую армию не остановят. Значительные потери ВСУ в живой силе и технике волны "всеобщей мобилизации" и военная помощь западных стран (США и НАТО) компенсировать не смогут.Переговоров и резервов не будетРоссия не имеет целью стереть с лица земли всю Украину. Накануне сражения в Донбассе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки ВСУ войск близ населенного пункта Часов Яр.Ранее ВКС России серией авиаударов уничтожили прибывшие на Донбасс резервы для украинской группировки. Российские вооруженные силы методично "перемалывают" военную инфраструктуру, бронетехнику, склады боеприпасов, хранилищам ГСМ, "накрывают" места сосредоточения резервов живой силы и техники ВСУ. При ограниченной численности, российские войска активно маневрируют, и успешно блокируют украинские подразделения в укрепрайонах и городах. ВКС России господствуют в воздухе и могут "нейтрализовать" любые военные объекты и укрепления на земле. Нет необходимости в пехотных атаках на пулеметы.Высокоточные удары "по голове" и системе тылового обеспечения, а не по площадям – тактический приоритет, которого придерживаются российские войска в ходе спецоперации. Вероятная интенсификация подобных ударов в Донбассе не исключает применения по противнику (вне населенных пунктов) чрезвычайно могущественных термобарических реактивных снарядов и объемно-детонирующих авиабомб. Ожесточенность противостояния в ближайшие дни и недели будет возрастать.Киевский режим обсуждает законодательное закрепление численности ВСУ на уровне 500 – 600 тысяч. Это означает, что российские войска "гоняют" по Украине противника, имеющего двукратное численное преимущество (как минимум). Предварительный результат впечатляет – с начала специальной военной операции к утру 12 апреля уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 443 беспилотника, 2139 танков и других бронемашин, 1158 артиллерийских орудий и РСЗО, 244 зенитных ракетных комплекса ВСУ. Только за первый месяц боев Украина потеряла убитыми более 14 тысяч военнослужащих.Ни у кого на Западе не осталось сомнений, что снаряды и ракеты у России в ближайшие годы не закончатся. Если 20-тысячная группировка ВСУ в Мариуполе оказалась окружена и уничтожена в течение месяца, то 100-тысячное украинское войско в донбасском котле ВСУ может исчезнуть столь же быстро (боеприпасы и горючее на исходе). Пентагон настойчиво рекомендует украинскому Генштабу отвести войска с востока "на второй оборонительный редут", чтобы использовать в качестве крепостей крупные города – Полтаву, Днепропетровск, Запорожье.Переговоры России и Украины поставлены на "паузу", потому что Киев намерен "укрепить" свою переговорную позицию "крупными победами". Известно, что "перемоги" поменьше украинские умельцы создают "на коленке" из кадров, снятых ранее в Нагорном Карабахе и Сирии.Однако Донбасс слишком велик для подделки результатов битвы. Москва неоднократно предупреждала, что мирный договор будет заключен на ее условиях, при достижении демилитаризации и денацификации Украины, признания Донецкой и Луганской народных республик, исполнении ряда других принципиальных положений. Чем раньше киевский режим вернется в суровую реальность, тем меньше украинцев погибнет на поле боя за американские интересы и фашистскую идею "Украина превыше всего".С другой стороны, когда российским ракетным ударом 10 апреля вместе со складом селитры (боеприпасов) "снесло" половину огромного Николаевского порта, у многих бойцов ВСУ на передовой пошатнулась вера в нацистские лозунги и всесилие западных поводырей Украины, которые поддерживают боевые действия в Донбассе исключительно для создания проблем России. При любом раскладе, расплачиваться будут украинцы. И это лишь начало денацификации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

донбасс

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

донбасс