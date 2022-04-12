Решающая битва за Донбасс
Битва за Донбасс наверняка будет проходить в ином темпе, с массированным применением Россией авиационных средств поражения, высокоточных ракет, термобарических боеприпасов.
Цель масштабного сражения российской группировки войск в Донбассе – ликвидация наиболее боеспособных соединений и частей ВСУ, разрушение виртуальной реальности "перемог" киевского режима, определение дальнейшей динамики демилитаризации и денацификации, сроков завершения специальной военной операции ВС России на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 12 апреля подтвердил, что спецоперация на Украине – "правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты". И подчеркнул: "Украину начали превращать в плацдарм… антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма".
Столкновение с Москвой было неизбежно. Задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя потери. Поэтому ВС РФ будут действовать "ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом".
Днем ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о подготовке к окружению в Донбассе наиболее боеспособной группировки ВСУ численностью до 100 тысяч "штыков". Точное количество участвующих в операции российских военнослужащих не известно.
По законам стратегии и тактики наступающим необходимо значительное количественное и качественное превосходство. Сражение развернется на фронте шириной около 200 километров (ориентировочно – от Гуляй-Поля до Славянска) и примерно столько же километров в глубину. С обеих сторон будут участвовать не менее 250 тысяч солдат и многие тысячи единиц боевой техники.
Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Время сражения во многом определит готовность украинских военнослужащих умереть за интересы США и "идеалы" нацизма. За день обычных боестолкновений 11 апреля потери ВСУ составили 1186 человек убитыми, 12 апреля – еще 1144 бойцов убитыми, ранеными и пленными.
Битва за Донбасс наверняка будет проходить в ином темпе, с массированным применением Россией авиационных средств поражения, высокоточных ракет, термобарических боеприпасов.
Для Украины успехом будет считаться даже удержание занятых рубежей в Донбассе. России для победы необходимо идти дальше. Поэтому эшелонированная оборона, забетонированные укрепрайоны ВСУ заведомо обречены на разрушение. "Химические" ухищрения нацбатов и апелляции киевского режима к американским хозяевам Российскую армию не остановят. Значительные потери ВСУ в живой силе и технике волны "всеобщей мобилизации" и военная помощь западных стран (США и НАТО) компенсировать не смогут.
Переговоров и резервов не будет
Россия не имеет целью стереть с лица земли всю Украину. Накануне сражения в Донбассе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки ВСУ войск близ населенного пункта Часов Яр.
Ранее ВКС России серией авиаударов уничтожили прибывшие на Донбасс резервы для украинской группировки. Российские вооруженные силы методично "перемалывают" военную инфраструктуру, бронетехнику, склады боеприпасов, хранилищам ГСМ, "накрывают" места сосредоточения резервов живой силы и техники ВСУ. При ограниченной численности, российские войска активно маневрируют, и успешно блокируют украинские подразделения в укрепрайонах и городах. ВКС России господствуют в воздухе и могут "нейтрализовать" любые военные объекты и укрепления на земле. Нет необходимости в пехотных атаках на пулеметы.
Высокоточные удары "по голове" и системе тылового обеспечения, а не по площадям – тактический приоритет, которого придерживаются российские войска в ходе спецоперации. Вероятная интенсификация подобных ударов в Донбассе не исключает применения по противнику (вне населенных пунктов) чрезвычайно могущественных термобарических реактивных снарядов и объемно-детонирующих авиабомб. Ожесточенность противостояния в ближайшие дни и недели будет возрастать.
Необходимо иметь ввиду, что украинская армия к 24 февраля имела в строю более 250 тысяч военнослужащих, а в дальнейшем нарастила свои ряды (не силы) за счет массовой мобилизации и активности добровольцев (теробороны).
Киевский режим обсуждает законодательное закрепление численности ВСУ на уровне 500 – 600 тысяч. Это означает, что российские войска "гоняют" по Украине противника, имеющего двукратное численное преимущество (как минимум). Предварительный результат впечатляет – с начала специальной военной операции к утру 12 апреля уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 443 беспилотника, 2139 танков и других бронемашин, 1158 артиллерийских орудий и РСЗО, 244 зенитных ракетных комплекса ВСУ. Только за первый месяц боев Украина потеряла убитыми более 14 тысяч военнослужащих.
Ни у кого на Западе не осталось сомнений, что снаряды и ракеты у России в ближайшие годы не закончатся. Если 20-тысячная группировка ВСУ в Мариуполе оказалась окружена и уничтожена в течение месяца, то 100-тысячное украинское войско в донбасском котле ВСУ может исчезнуть столь же быстро (боеприпасы и горючее на исходе). Пентагон настойчиво рекомендует украинскому Генштабу отвести войска с востока "на второй оборонительный редут", чтобы использовать в качестве крепостей крупные города – Полтаву, Днепропетровск, Запорожье.
Эксплуатацию мирного населения Украины в качестве "живого щита" американцы считают основой боевой устойчивости подразделений ВСУ (восемь лет внедряли эту тактику ближневосточных террористов). Однако украинский президент Владимир Зеленский самоуверенно заявил о готовности к "масштабным боевым действиям" в Донбассе. Лицедей и его американские хозяева готовы воевать до последнего украинца.
Переговоры России и Украины поставлены на "паузу", потому что Киев намерен "укрепить" свою переговорную позицию "крупными победами". Известно, что "перемоги" поменьше украинские умельцы создают "на коленке" из кадров, снятых ранее в Нагорном Карабахе и Сирии.
Однако Донбасс слишком велик для подделки результатов битвы. Москва неоднократно предупреждала, что мирный договор будет заключен на ее условиях, при достижении демилитаризации и денацификации Украины, признания Донецкой и Луганской народных республик, исполнении ряда других принципиальных положений. Чем раньше киевский режим вернется в суровую реальность, тем меньше украинцев погибнет на поле боя за американские интересы и фашистскую идею "Украина превыше всего".
Уничтожение России и русских – государственная программа, настоящее и будущее киевского режима, поэтому Москва пойдет до конца. Террористическое по сути "украинство" обречено.
С другой стороны, когда российским ракетным ударом 10 апреля вместе со складом селитры (боеприпасов) "снесло" половину огромного Николаевского порта, у многих бойцов ВСУ на передовой пошатнулась вера в нацистские лозунги и всесилие западных поводырей Украины, которые поддерживают боевые действия в Донбассе исключительно для создания проблем России. При любом раскладе, расплачиваться будут украинцы. И это лишь начало денацификации.
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