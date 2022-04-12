https://uz.sputniknews.ru/20220412/uzbekistan-zakupit-teplovozy-v-rossii-23922877.html

Узбекистан закупит тепловозы в России

Узбекистан закупит тепловозы в России

Российская компания "Синара-ТМ" до конца года поставит в Самарканд пять маневровых тепловозов.

2022-04-12T12:32+0500

2022-04-12T12:32+0500

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самарканд

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ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Торговый дом СТМ, входящий в российский холдинг "Синара-Транспортные Машины", заключил договор с узбекской компанией Enter Engineering на поставку до конца года пяти маневрово-вывозных локомотивов, сообщает РИА Новости.По контракту, российская компания изготовит и отправит в Узбекистан три тепловоза ТЭМ9 и два ТЭМ14. Все локомотивы будут работать на строительстве нового химического комплекса по производству минеральных удобрений в Самаркандской области (АО "Самаркандкимё").Примечательно, что эти тепловозы специально адаптируют для природных условий Узбекистана. В частности, система охлаждения будет рассчитана на работу при жаре до 50 градусов, а конструкция кузова обеспечит максимально возможную вентиляцию внутренних помещений.В настоящее время идут переговоры о дальнейших поставок, в том числе путевой техники производства СТМ.Напомним, в прошлом году Узбекистан закупил в России несколько составов для ташкентского метрополитена.

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