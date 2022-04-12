https://uz.sputniknews.ru/20220412/uzbekistan-zakupit-teplovozy-v-rossii-23922877.html
Узбекистан закупит тепловозы в России
Узбекистан закупит тепловозы в России
Российская компания "Синара-ТМ" до конца года поставит в Самарканд пять маневровых тепловозов.
2022-04-12T12:32+0500
2022-04-12T12:32+0500
2022-04-12T12:33+0500
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ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Торговый дом СТМ, входящий в российский холдинг "Синара-Транспортные Машины", заключил договор с узбекской компанией Enter Engineering на поставку до конца года пяти маневрово-вывозных локомотивов, сообщает РИА Новости.По контракту, российская компания изготовит и отправит в Узбекистан три тепловоза ТЭМ9 и два ТЭМ14. Все локомотивы будут работать на строительстве нового химического комплекса по производству минеральных удобрений в Самаркандской области (АО "Самаркандкимё").Примечательно, что эти тепловозы специально адаптируют для природных условий Узбекистана. В частности, система охлаждения будет рассчитана на работу при жаре до 50 градусов, а конструкция кузова обеспечит максимально возможную вентиляцию внутренних помещений.В настоящее время идут переговоры о дальнейших поставок, в том числе путевой техники производства СТМ.Напомним, в прошлом году Узбекистан закупил в России несколько составов для ташкентского метрополитена.
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узбекистан, самарканд
Узбекистан закупит тепловозы в России
12:32 12.04.2022 (обновлено: 12:33 12.04.2022)
Российская компания "Синара-ТМ" до конца года поставит в Самарканд пять маневровых тепловозов.
ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik.
Торговый дом СТМ, входящий в российский холдинг "Синара-Транспортные Машины", заключил договор с узбекской компанией Enter Engineering на поставку до конца года пяти маневрово-вывозных локомотивов, сообщает РИА Новости
.
"Торговый дом СТМ и узбекская компания Enter Engineering заключили договор на поставку пяти маневрово-вывозных локомотивов серии ТЭМ9 и ТЭМ14. Машины будут доставлены заказчику до конца 2022 года", - говорится в релизе компании.
По контракту, российская компания изготовит и отправит в Узбекистан три тепловоза ТЭМ9 и два ТЭМ14. Все локомотивы будут работать на строительстве нового химического комплекса по производству минеральных удобрений в Самаркандской области (АО "Самаркандкимё").
Примечательно, что эти тепловозы специально адаптируют для природных условий Узбекистана. В частности, система охлаждения будет рассчитана на работу при жаре до 50 градусов, а конструкция кузова обеспечит максимально возможную вентиляцию внутренних помещений.
"Поставка высокопроизводительной техники, производимой на площадках Холдинга СТМ, для узбекской компании, подчеркну, первая с советских времен, является важным шагом по установлению и укреплению нашего будущего сотрудничества. Промышленные и железнодорожные предприятия Узбекистана представляют для нас большой интерес, и мы планируем увеличивать долю присутствия нашей техники на этом рынке", - приводятся в релизе слова генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина.
В настоящее время идут переговоры о дальнейших поставок, в том числе путевой техники производства СТМ.
Напомним, в прошлом году Узбекистан закупил в России несколько составов для ташкентского метрополитена.