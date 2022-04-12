https://uz.sputniknews.ru/20220412/v-tsentre-moskvy-otkroetsya-tsentr-uzbekskogo-yazyka-i-kultury-23933524.html
В Москве откроется Центр узбекского языка и культуры
В Москве откроется Центр узбекского языка и культуры
Центр изучения узбекского языка будет расположен в здании Московского государственного лингвистического университета.
2022-04-12T19:01+0500
2022-04-12T19:01+0500
2022-04-12T19:20+0500
общество
москва
узбекский язык
узбекская культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23933165_0:94:1920:1174_1920x0_80_0_0_90491b9fdbc3781d6855e4ea754852bb.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Начало торжественной церемонии открытия Центра узбекского языка и культуры запланировано на 21 апреля, 15.30 по московскому времени, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.Центр откроется на базе Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в рамках договора о сотрудничестве между МГЛУ и Узбекским государственным университетом мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте.Договор между двумя университетами был подписан еще в 2010 году. С тех пор студенты-политологи из МГЛУ начали изучать узбекский язык как второй иностранный. Также при сотрудничестве двух вузов в 2012 году был издан учебник "Узбекский язык для стран СНГ".Также весной прошлого года пять докторантов из УзГУМЯ получили сертификаты о прохождении научной стажировки в московском университете.Помимо этого, в данное время МГЛУ тесно сотрудничает с 4 ведущими университетами Узбекистана.Сотрудничество ведется с Узбекским государственным университетом мировых языков, Каршинским государственным университетом, Самаркандским государственным институтом иностранных языков, а также с Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы им. А. Навои.Более того, в двух из этих четырех узбекистанских вузах реализуются программы двойного диплома с МГЛУ.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23933165_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_89963cdf8dcd26f01328be88efc48f5d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, узбекский язык, узбекская культура
В Москве откроется Центр узбекского языка и культуры
19:01 12.04.2022 (обновлено: 19:20 12.04.2022)
Центр изучения узбекского языка будет расположен в здании Московского государственного лингвистического университета.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Начало торжественной церемонии открытия Центра узбекского языка и культуры запланировано на 21 апреля, 15.30 по московскому времени, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ
.
Центр откроется на базе Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в рамках договора о сотрудничестве между МГЛУ и Узбекским государственным университетом мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте.
Договор между двумя университетами был подписан еще в 2010 году. С тех пор студенты-политологи из МГЛУ начали изучать узбекский язык как второй иностранный. Также при сотрудничестве двух вузов в 2012 году был издан учебник "Узбекский язык для стран СНГ".
Также весной прошлого года пять докторантов из УзГУМЯ получили сертификаты о прохождении научной стажировки в московском университете.
Помимо этого, в данное время МГЛУ тесно сотрудничает с 4 ведущими университетами Узбекистана.
Сотрудничество ведется с Узбекским государственным университетом мировых языков, Каршинским государственным университетом, Самаркандским государственным институтом иностранных языков, а также с Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы им. А. Навои.
Более того, в двух из этих четырех узбекистанских вузах реализуются программы двойного диплома с МГЛУ.