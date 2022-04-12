https://uz.sputniknews.ru/20220412/v-tsentre-moskvy-otkroetsya-tsentr-uzbekskogo-yazyka-i-kultury-23933524.html

В Москве откроется Центр узбекского языка и культуры

В Москве откроется Центр узбекского языка и культуры

Центр изучения узбекского языка будет расположен в здании Московского государственного лингвистического университета.

2022-04-12T19:01+0500

2022-04-12T19:01+0500

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общество

москва

узбекский язык

узбекская культура

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Начало торжественной церемонии открытия Центра узбекского языка и культуры запланировано на 21 апреля, 15.30 по московскому времени, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.Центр откроется на базе Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в рамках договора о сотрудничестве между МГЛУ и Узбекским государственным университетом мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте.Договор между двумя университетами был подписан еще в 2010 году. С тех пор студенты-политологи из МГЛУ начали изучать узбекский язык как второй иностранный. Также при сотрудничестве двух вузов в 2012 году был издан учебник "Узбекский язык для стран СНГ".Также весной прошлого года пять докторантов из УзГУМЯ получили сертификаты о прохождении научной стажировки в московском университете.Помимо этого, в данное время МГЛУ тесно сотрудничает с 4 ведущими университетами Узбекистана.Сотрудничество ведется с Узбекским государственным университетом мировых языков, Каршинским государственным университетом, Самаркандским государственным институтом иностранных языков, а также с Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы им. А. Навои.Более того, в двух из этих четырех узбекистанских вузах реализуются программы двойного диплома с МГЛУ.

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москва, узбекский язык, узбекская культура