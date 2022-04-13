https://uz.sputniknews.ru/20220413/bolee-poloviny-britantsev-vystupayut-za-otstavku-djonsona-23960973.html
Более половины британцев выступают за отставку Джонсона
Более половины британцев выступают за отставку Джонсона
Результаты изучения общественного мнения показали, что более половины британцев выступают за отставку премьер-министра страны. Сам Джонсон не планирует оставлять свой пост.
2022-04-13T20:32+0500
2022-04-13T20:32+0500
2022-04-13T20:32+0500
в мире
борис джонсон
общественное мнение
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Более половины британцев считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса общественного мнения от YouGov.Отмечается, что существенным образом на это повлиял скандал с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна из-за коронавируса. В опросе участвовали 2 464 взрослых британца. 57 процентов респондентов ответили, что Джонсону следует покинуть должность, 30 процентов — что он должен остаться премьером. Еще 13 процентов не определились с решением.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. В январе лондонская полиция начала расследование 12 собраний, во время которых могли быть нарушены санитарные нормы, введенные из-за COVID-19.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.Сам Джонсон извинился во вторник, заявив, что уже оплатил соответствующий штраф. При этом на вопрос уйдет ли он в отставку из-за этого, он ответил, что хотел бы остаться на посту и продолжить решать проблемы в стране.
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борис джонсон, общественное мнение, премьер-министр
Более половины британцев выступают за отставку Джонсона
Результаты изучения общественного мнения показали, что более половины британцев выступают за отставку премьер-министра страны. Сам Борис Джонсон не планирует оставлять свой пост.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Более половины британцев считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные опроса общественного мнения от YouGov.
Отмечается, что существенным образом на это повлиял скандал с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна из-за коронавируса.
В опросе участвовали 2 464 взрослых британца. 57 процентов респондентов ответили, что Джонсону следует покинуть должность, 30 процентов — что он должен остаться премьером. Еще 13 процентов не определились с решением.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
В январе лондонская полиция начала расследование 12 собраний, во время которых могли быть нарушены санитарные нормы, введенные из-за COVID-19.
Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.
Сам Джонсон извинился во вторник, заявив, что уже оплатил соответствующий штраф. При этом на вопрос уйдет ли он в отставку из-за этого, он ответил, что хотел бы остаться на посту и продолжить решать проблемы в стране.