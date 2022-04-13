https://uz.sputniknews.ru/20220413/chto-proizoshlo-na-tadjiksko-kyrgyzskoy-granitse-glavnoe-23942615.html
Что произошло на таджикско-кыргызской границе: главное
Что произошло на таджикско-кыргызской границе: главное
Вечером 12 апреля на границе двух государств разгорелся очередной конфликт.
2022-04-13T09:47+0500
2022-04-13T09:47+0500
2022-04-13T09:53+0500
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таджикистан
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граница
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вооруженный конфликт произошел на границе Бободжон-Гафуровского района Таджикистана и Лайлакского района Кыргызстана. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.По словам источника в администрации Бободжон-Гафуровского района, стрельба произошла в 18:20 на территории хутора Зафар джамоата Хистеварз, напротив села Джан-Жер джамоата Кулунду Лайлакского района.По утверждению таджикистанской стороны конфликт произошел по вине начальника кыргызского погранотряда в Кулунду.Сообщается, что, когда таджикские пограничники подошли к начальнику кыргызского погранотряда и начали переговоры, пограничники соседей открыли огонь.Согласно данным источника в селе Хистеварз, в результате перестрелки были тяжело ранены двое солдат с таджикской стороны. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.Кыргызская сторона говорит о другой версии событий.По заявлению государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ КР), таджикские пограничники зашли на 20 метров в глубь территории Кыргызстана. В ответ кыргызский пограничный наряд произвел предупредительные выстрелы в воздух, затем пограничники Таджикистана открыл огонь по кыргызским военным.После этого перестрелка прекратилась, начались переговоры. Однако таджикские военные вновь начали обстреливать кыргызских пограничников.Впоследствии Таджикистан начал минометный обстрел села Достук в Кыргызстане. К 22:15 по местному времени обстрел прекратился.Жители некоторых приграничных сел Баткенской области Кыргызстана были эвакуированы в срочном порядке. По данным МЧС было эвакуировано 644 человека: 345 детей, 246 женщин и 53 мужчины. Было развернуто 13 эвакуационных пунктов на 1700 мест.В результате инцидента на границе два кыргызстанца получили ранения.Напомним: приграничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном берет начало еще со времен СССР.После распада Советского Союза ситуация резко ухудшилась. Причина конфликта - неделимитированные участки. До сих пор невозможно определить, какой стране - Таджикистану или Кыргызстану – принадлежат данные участки территории.На нынешний момент демаркированы только 504 из 970 км. Государства не могут договориться о судьбе более чем 70 спорных участков.
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конфликт, таджикистан, кыргызстан, граница
Что произошло на таджикско-кыргызской границе: главное
09:47 13.04.2022 (обновлено: 09:53 13.04.2022)
Вечером 12 апреля на границе двух государств разгорелся очередной конфликт.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik
. Вооруженный конфликт произошел на границе Бободжон-Гафуровского района Таджикистана и Лайлакского района Кыргызстана. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
.
По словам источника в администрации Бободжон-Гафуровского района, стрельба произошла в 18:20 на территории хутора Зафар джамоата Хистеварз, напротив села Джан-Жер джамоата Кулунду Лайлакского района.
По утверждению таджикистанской стороны конфликт произошел по вине начальника кыргызского погранотряда в Кулунду.
"Причиной вооруженного конфликта является то, что начальник кыргызского погранотряда в Кулунду подъехал к таджикским пограничникам на служебной машине и затеял словесную перепалку", — заявил источник.
Сообщается, что, когда таджикские пограничники подошли к начальнику кыргызского погранотряда и начали переговоры, пограничники соседей открыли огонь.
"В ответ таджикские пограничники тоже открыли огонь, ранив кыргызского военнослужащего", — отметил источник.
Согласно данным источника в селе Хистеварз, в результате перестрелки были тяжело ранены двое солдат с таджикской стороны. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.
Кыргызская сторона говорит о другой версии событий.
По заявлению государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ КР), таджикские пограничники зашли на 20 метров в глубь территории Кыргызстана. В ответ кыргызский пограничный наряд произвел предупредительные выстрелы в воздух, затем пограничники Таджикистана открыл огонь по кыргызским военным.
"Пограничный наряд произвел предупредительные выстрелы в воздух. В ответ пограничники РТ открыли огонь", - сообщают в кыргызском ведомстве.
После этого перестрелка прекратилась, начались переговоры. Однако таджикские военные вновь начали обстреливать кыргызских пограничников.
Впоследствии Таджикистан начал минометный обстрел села Достук в Кыргызстане. К 22:15 по местному времени обстрел прекратился.
Жители некоторых приграничных сел Баткенской области Кыргызстана были эвакуированы в срочном порядке. По данным МЧС было эвакуировано 644 человека: 345 детей, 246 женщин и 53 мужчины. Было развернуто 13 эвакуационных пунктов на 1700 мест.
В результате инцидента на границе два кыргызстанца получили ранения.
"Один пострадавший военнослужащий находится в стационаре, проведена первичная хирургическая обработка, у него состояние средней тяжести. Второй пострадавший гражданин после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении ГКНБ КР.
Напомним: приграничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном берет начало еще со времен СССР.
После распада Советского Союза ситуация резко ухудшилась. Причина конфликта - неделимитированные участки. До сих пор невозможно определить, какой стране - Таджикистану или Кыргызстану – принадлежат данные участки территории.
На нынешний момент демаркированы только 504 из 970 км. Государства не могут договориться о судьбе более чем 70 спорных участков.