Какой сегодня праздник: 13 апреля

Во всем мире 13 апреля отмечается День рок-н-ролла, а в России - День мецената и благотворителя.

Что празднуют в миреВ мире празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Несмотря на то что праздник отмечают 13 апреля, историческое событие, послужившее ему основой, произошло 12 апреля 1954 года. В этот день музыкант Билли Хейли записал сингл Rock around the cloсk, ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое преодолело границы США и распространилось по всему миру, бросив вызов обществу и традициям.В России празднуют День мецената и благотворителя. Дата связана с днем рождения Гая Цильния Мецената – известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. Обычно основное торжество проходит в Санкт-Петербурге в музее "Эрмитаж".Кроме этого, 13 апреля в восточных странах начинается праздник Сонгкран – Тайский новый год. В этот день люди выходят на улицу, взяв с собой пару ведер воды, и поливают всех, кого встретят, желая тем самым счастья и здоровья.Знаменательные событияВ 1902 году в Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. Однако первая троллейбусная линия была построена только в 1933 году в Москве. Первыми троллейбусами СССР стали машины ЛК-1, названные в честь госдеятеля Лазаря Кагановича, который был близким сподвижником Иосифа Сталина.В 1941 году был подписан советско-японский Пакт о ненападении через два года после пограничного конфликта на реке Халхин-гол в Монголии. Документ был денонсирован СССР 5 апреля 1945 года.13 апреля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков войсками 51-й армии была освобождена крымская столица – город Симферополь.В 1962 году в клубе Star Club впервые выступила знаменитая британская группа The Beatles, которую эксперты признают одной из наиболее успешных групп XX века.Кто родилсяВ 1870 году родился русский военачальник Лавр Корнилов. В годы Гражданской войны он был одним из руководителей Белого движения на юге России, одним из организаторов и главнокомандующих Добровольческой армии.В этом же году 13 апреля родился российский благотворитель Семен Дуван, который в свое время был городской головой Евпатории. Он способствовал тому, что уездный портовый город в 1915 году получил статус всероссийского курорта.В 1901-м родился французский психиатр Жак Лакан, который стал одной из самых влиятельных фигур в истории психоанализа. Его главная заслуга состоит в ревизии фрейдовского психоанализа, цель которой была внести ясность и избавиться от неопределенностей в учениях Фрейда.13 апреля родились российский певец Михаил Шуфутинский, российский политик Ирина Хакамада, советский и российский шахматист Гарри Каспаров и другие.

