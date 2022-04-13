https://uz.sputniknews.ru/20220413/na-vyxodnyx-stolbiki-termometra-podnimutsya-pochti-do-40-gradusov-23957964.html

На выходных столбики термометра поднимутся почти до 40 градусов

На выходных столбики термометра поднимутся почти до 40 градусов

Узбекистан ожидает практически летняя погода на выходных, прохладно будет лишь в горах.

2022-04-13T18:11+0500

2022-04-13T18:11+0500

2022-04-13T18:11+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные. По данным синоптиков, в некоторых регионах Узбекистана ожидается тепло до 38 градусов.В частности, практически летняя жара придет в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области днем 15-17 апреля. В первый день новой недели, 18 апреля, будет слегка прохладнее — 28-33 градуса.32-37 градусов обещают также в Бухарской и Навоийской областях 15-16 апреля. В воскресенье 29-34 градуса, в понедельник — до 30.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и в Ферганской долине температура воздуха в эти дни прогреется лишь до 28-35 градусов.Максимум до 30 будет в Каракалпакстане и Хорезмской области.Значительно прохладнее будет в горных районах республики — от 20 до 27 градусов днем.При этом осадков по территории Узбекистана в эти дни не ожидается.

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выходные, узбекистан, погода, горы