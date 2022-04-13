https://uz.sputniknews.ru/20220413/na-zasedanii-odkb-obsudyat-vyzovy-i-ugrozy-bezopasnosti-23953507.html

На заседании ОДКБ обсудят вызовы и угрозы безопасности

На заседании ОДКБ обсудят вызовы и угрозы безопасности

На мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференции, делегации государств-членов ОДКБ собираются обсудить ряд важных вопросов.

2022-04-13T15:59+0500

2022-04-13T15:59+0500

2022-04-13T15:59+0500

политика

одкб

заседание

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В четверг состоится заседании Военного комитета, на котором главы генштабов Вооруженных сил стран ОДКБ обсудят текущую повестку, в частности, рассмотрят вопросы, касающиеся угрозы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ, передает Sputnik Беларусь.В мероприятии будут участвовать председатель Военного комитета, начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра Минобороны России Валерий Герасимов, а также начальники генштабов государств ОДКБ (Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Беларуси), заместитель генсека ОДКБ Тахир Хайрулоев и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.В ходе заседания в формате видеосвязи делегации рассмотрят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ, вопросы по улучшению кризисного реагирования и урегулирование международных полетов авиации вооруженных сил стран-участниц Организации.Помимо этого, планируется обсуждение мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.Организация Договора о коллективной безопасности – это международная организация, цели которой - укрепление мира, стабильности, а также защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета ее членов.Напомним, ОДКБ создали 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды Организации.В настоящее время в состав Организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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