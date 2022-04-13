https://uz.sputniknews.ru/20220413/po-rossiyskomu-televideniyu-pokajut-peredachu-o-ferganskoy-doline--foto-23941550.html
По российскому телевидению покажут передачу о Ферганской долине — фото
По российскому телевидению покажут передачу о Ферганской долине — фото
Россияне узнают о тонкостях узбекской кухни и о достопримечательностях региона.
2022-04-13T09:22+0500
2022-04-13T09:22+0500
2022-04-13T09:22+0500
культура
телевидение
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане с 10 по 15 апреля проходят съемки кулинарного проекта одного из российских телеканалов, сообщает Министерство туризма и культурного наследия.В новом выпуске журналисты из России расскажут о гастрономическом потенциале и о достопримечательностях Ферганской долины.Съемочная группа телеканала НТВ прилетела в Наманган 10 апреля. Гостей встретили представители Минтуризма, Uzbekistan Airports и областного хокимията.После торжественной встречи журналисты НТВ посетили городские достопримечательности (например, парк "Долина легенд") и провели съемки на объектах, которые раскрывают гастрономический потенциал региона.Ведущий телепроекта также поучаствовал в приготовлении 20 видов самсы в знаменитом центре "Сомса маркази".На следующий день съемочная группа посетила Мархаматский район Андижанской области. В доме известного дарбоза Юнусали ота Гозиева гостей познакомили с уникальным творчеством местных канатаходцев. После провели съемки на территории местной святыни в старинной мечете Девонабой, а затем отправилась в Ферганскую область город Кува.Накануне съемочная группа продолжила работу в местной святыне и лечебнице Бастом бува, где познакомилась с уникальными методами народной медицины. Далее посетила мастерские местных ремесленников, а также праздничную ярмарку Рамадана в Маргилане.Следующие направления команды — центр ремесленников в Маргилане, достопримечательности города Коканд, а именно, знаменитый дворец Худоярхана, соборная мечеть Жоме и старинный дехканский рынок.В конце тура журналисты побывают в Ташкенте, где снимут самые интересные исторические места и центры национальной кухни.Туристическая отрасль Узбекистана ориентируется преимущественно на отдыхающих из СНГ — в частности, на путешественников из России и Казахстана, рассказали в ходе Hotel Business Forum-2022.В 2019 году из России в Узбекистан прибыли 480 тысяч туристов — это лишь 1% выездного туризма из России, подчеркнул советник офиса Всемирной туристской организации при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Шухрат Исакулов.По его словам, если увеличить этот показатель до 3%, то Узбекистану удастся привлечь 1,5 миллиона российских туристов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
телевидение
По российскому телевидению покажут передачу о Ферганской долине — фото
Россияне узнают о тонкостях узбекской кухни и о достопримечательностях региона.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik
. В Узбекистане с 10 по 15 апреля проходят съемки кулинарного проекта одного из российских телеканалов, сообщает
Министерство туризма и культурного наследия.
В новом выпуске журналисты из России расскажут о гастрономическом потенциале и о достопримечательностях Ферганской долины.
Съемочная группа телеканала НТВ прилетела в Наманган 10 апреля. Гостей встретили представители Минтуризма, Uzbekistan Airports и областного хокимията.
После торжественной встречи журналисты НТВ посетили городские достопримечательности (например, парк "Долина легенд") и провели съемки на объектах, которые раскрывают гастрономический потенциал региона.
Ведущий телепроекта также поучаствовал в приготовлении 20 видов самсы в знаменитом центре "Сомса маркази".
На следующий день съемочная группа посетила Мархаматский район Андижанской области. В доме известного дарбоза Юнусали ота Гозиева гостей познакомили с уникальным творчеством местных канатаходцев. После провели съемки на территории местной святыни в старинной мечете Девонабой, а затем отправилась в Ферганскую область город Кува.
Накануне съемочная группа продолжила работу в местной святыне и лечебнице Бастом бува, где познакомилась с уникальными методами народной медицины. Далее посетила мастерские местных ремесленников, а также праздничную ярмарку Рамадана в Маргилане.
Следующие направления команды — центр ремесленников в Маргилане, достопримечательности города Коканд, а именно, знаменитый дворец Худоярхана, соборная мечеть Жоме и старинный дехканский рынок.
В конце тура журналисты побывают в Ташкенте, где снимут самые интересные исторические места и центры национальной кухни.
Туристическая отрасль Узбекистана ориентируется преимущественно на отдыхающих из СНГ — в частности, на путешественников из России и Казахстана, рассказали в ходе Hotel Business Forum-2022.
В 2019 году из России в Узбекистан прибыли 480 тысяч туристов — это лишь 1% выездного туризма из России, подчеркнул советник офиса Всемирной туристской организации при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Шухрат Исакулов.
По его словам, если увеличить этот показатель до 3%, то Узбекистану удастся привлечь 1,5 миллиона российских туристов.