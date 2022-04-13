https://uz.sputniknews.ru/20220413/predstavlen-logotip-chempionata-mira-po-dzyudo-v-tashkente--foto-23962438.html

Представлен логотип чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте — фото

Представлен логотип чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте — фото

Утвержден логотип чемпионата мира по дзюдо, который пройдет впервые в Узбекистане. Он на мечен на октябрь этого года.

2022-04-13T21:21+0500

2022-04-13T21:21+0500

2022-04-13T21:39+0500

спорт

логотип

дзюдо

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/06/21663590_0:99:1880:1157_1920x0_80_0_0_d54878428aafb21d3c3c9214c43f0c74.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) утвердила логотип чемпионата мира, который пройдет в Ташкенте с 6 по 13 октября.По данным Национального Олимпийского комитета Узбекистана, первенство планеты среди взрослых будет проходить в столичном ледовом дворце "Хумо Арена".Кроме того, в этом году будет широко отмечено 80-летие узбекского дзюдо.Напомним, в спортивном комплексе "Универсал" в Ташкенте с 5 по 8 апреля проходил Открытый Кубок Азии по дзюдо. В нем участвовало более 500 спортсменов не только из Узбекистана, но и из других стран СНГ: Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Казахстана.Турнир был посвящен памяти Учкуна Муродова. В честь этого узбекистанского дзюдоиста спортивные соревнования проводятся с 1995 года.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

логотип, дзюдо, ташкент, узбекистан