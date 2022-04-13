https://uz.sputniknews.ru/20220413/predstavlen-logotip-chempionata-mira-po-dzyudo-v-tashkente--foto-23962438.html
Представлен логотип чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте — фото
Представлен логотип чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте — фото
Утвержден логотип чемпионата мира по дзюдо, который пройдет впервые в Узбекистане. Он на мечен на октябрь этого года.
2022-04-13T21:21+0500
2022-04-13T21:21+0500
2022-04-13T21:39+0500
спорт
логотип
дзюдо
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) утвердила логотип чемпионата мира, который пройдет в Ташкенте с 6 по 13 октября.По данным Национального Олимпийского комитета Узбекистана, первенство планеты среди взрослых будет проходить в столичном ледовом дворце "Хумо Арена".Кроме того, в этом году будет широко отмечено 80-летие узбекского дзюдо.Напомним, в спортивном комплексе "Универсал" в Ташкенте с 5 по 8 апреля проходил Открытый Кубок Азии по дзюдо. В нем участвовало более 500 спортсменов не только из Узбекистана, но и из других стран СНГ: Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Казахстана.Турнир был посвящен памяти Учкуна Муродова. В честь этого узбекистанского дзюдоиста спортивные соревнования проводятся с 1995 года.
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логотип, дзюдо, ташкент, узбекистан
Представлен логотип чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте — фото
21:21 13.04.2022 (обновлено: 21:39 13.04.2022)
Утвержден логотип чемпионата мира по дзюдо, который пройдет впервые в Узбекистане. Он намечен на октябрь этого года.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) утвердила логотип чемпионата мира, который пройдет в Ташкенте с 6 по 13 октября.
По данным Национального Олимпийского комитета Узбекистана, первенство планеты среди взрослых будет проходить в столичном ледовом дворце "Хумо Арена".
Кроме того, в этом году будет широко отмечено 80-летие узбекского дзюдо.
Напомним, в спортивном комплексе "Универсал" в Ташкенте с 5 по 8 апреля проходил Открытый Кубок Азии по дзюдо. В нем участвовало более 500 спортсменов не только из Узбекистана, но и из других стран СНГ: Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Казахстана.
Турнир был посвящен памяти Учкуна Муродова. В честь этого узбекистанского дзюдоиста спортивные соревнования проводятся с 1995 года.