https://uz.sputniknews.ru/20220413/putin-nazval-sobytiya-v-buche-feykom-23943675.html
Путин назвал события в Буче фейком
Путин назвал события в Буче фейком
Президент России Владимир Путин напомнил, что в Сирии происходили подобные провокации.
2022-04-13T10:24+0500
2022-04-13T10:24+0500
2022-04-13T10:52+0500
специальная военная операция россии в донбассе
владимир путин
президент рф
провокации
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Бучей фейком.Он напомнил, что в Сирии также звучали обвинения в адрес президента страны Башара Асада. Запад обвинял Асада в применении химического оружия.Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что за провокацией в Буче стоит Британия.Также белорусский лидер добывил, что Минск может предоставить материалы для расследования подготовки операции в Буче.Ранее в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.По заявлению Захаровой, в украинском городе была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей военнослужащими России.Помимо этого, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила западные СМИ, прежде всего американские, "не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче".Также она уточнила, что были представлены доказательства невиновности России.
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владимир путин, президент рф, провокации
Путин назвал события в Буче фейком
10:24 13.04.2022 (обновлено: 10:52 13.04.2022)
Российский лидер Владимир Путин напомнил, что в Сирии происходили подобные провокации.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Бучей фейком.
Он напомнил, что в Сирии также звучали обвинения в адрес президента страны Башара Асада. Запад обвинял Асада в применении химического оружия.
"Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче", - цитирует Путина RT
.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что за провокацией в Буче стоит Британия.
Также белорусский лидер добывил, что Минск может предоставить материалы для расследования подготовки операции в Буче.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.
"3 апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче", — сказала она.
По заявлению Захаровой, в украинском городе была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей военнослужащими России.
Помимо этого, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила западные СМИ, прежде всего американские, "не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче".
Также она уточнила, что были представлены доказательства невиновности России.