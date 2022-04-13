https://uz.sputniknews.ru/20220413/putin-nazval-sobytiya-v-buche-feykom-23943675.html

Путин назвал события в Буче фейком

Путин назвал события в Буче фейком

Президент России Владимир Путин напомнил, что в Сирии происходили подобные провокации.

2022-04-13T10:24+0500

2022-04-13T10:24+0500

2022-04-13T10:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

президент рф

провокации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23930032_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_21566150cf1b4cf45ddf7c2be36d0898.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Бучей фейком.Он напомнил, что в Сирии также звучали обвинения в адрес президента страны Башара Асада. Запад обвинял Асада в применении химического оружия.Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что за провокацией в Буче стоит Британия.Также белорусский лидер добывил, что Минск может предоставить материалы для расследования подготовки операции в Буче.Ранее в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.По заявлению Захаровой, в украинском городе была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей военнослужащими России.Помимо этого, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила западные СМИ, прежде всего американские, "не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче".Также она уточнила, что были представлены доказательства невиновности России.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, президент рф, провокации