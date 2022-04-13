https://uz.sputniknews.ru/20220413/srok-zameny-voditelskix-prav-prodlili-na-god-23959156.html
Срок замены водительских прав продлили на год
Срок замены водительских прав продлили на год
Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. С тех пор данные сроки продлевались неоднократно.
2022-04-13T18:52+0500
2022-04-13T18:52+0500
2022-04-13T18:52+0500
общество
узбекистан
права
водительское удостоверение
техпаспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/760/40/7604085_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ce7b20bc07729758f4ea0477e34173d3.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана снова продлило сроки замены водительских удостоверений старого образца, сообщает Минюст.Правительственным постановлением от 12 апреля установлен следующий график их замены (с учетом даты их выдачи):Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. С тех пор данные сроки продлевались неоднократно. Полностью поменять старые образцы на новые изначально планировалось до 31 декабря 2020 года. Затем этот срок был продлен на год, и еще раз – до 31 декабря 2022 года.Для замены прав необходимо предъявить экзаменационный лист, медицинскую справку, паспорт, старые водительские права и талон. Позднее порядок был упрощен, а количество требуемых документов сокращено. Есть также возможность подать заявку онлайн.Узбекистанцы, находящиеся в России, могут обменять удостоверения в консульских учреждениях республики.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/760/40/7604085_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fcb5e156b66163bfac1f1bd463bc1f24.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, права, водительское удостоверение, техпаспорт
Срок замены водительских прав продлили на год
Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. С тех пор данные сроки продлевались неоднократно.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Правительство Узбекистана снова продлило сроки замены водительских удостоверений старого образца, сообщает
Минюст.
Правительственным постановлением от 12 апреля установлен следующий график их замены (с учетом даты их выдачи):
выданные до 2010 года могут быть заменены до 31 марта 2023 года;
с 2010 по 2012 года — до 30 июня 2023 года;
с 2013 по 2015 года — до 30 сентября 2023 года;
выданные после 2015 года — до 31 декабря 2023 года.
Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. С тех пор данные сроки продлевались неоднократно.
Полностью поменять старые образцы на новые изначально планировалось до 31 декабря 2020 года. Затем этот срок был продлен на год, и еще раз – до 31 декабря 2022 года.
Для замены прав необходимо предъявить экзаменационный лист, медицинскую справку, паспорт, старые водительские права и талон. Позднее порядок был упрощен, а количество требуемых документов сокращено. Есть также возможность подать заявку онлайн.
Узбекистанцы, находящиеся в России, могут обменять удостоверения в консульских учреждениях республики.