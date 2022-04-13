https://uz.sputniknews.ru/20220413/srok-zameny-voditelskix-prav-prodlili-na-god-23959156.html

Срок замены водительских прав продлили на год

Срок замены водительских прав продлили на год

Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. С тех пор данные сроки продлевались неоднократно.

2022-04-13T18:52+0500

2022-04-13T18:52+0500

2022-04-13T18:52+0500

общество

узбекистан

права

водительское удостоверение

техпаспорт

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана снова продлило сроки замены водительских удостоверений старого образца, сообщает Минюст.Правительственным постановлением от 12 апреля установлен следующий график их замены (с учетом даты их выдачи):Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. С тех пор данные сроки продлевались неоднократно. Полностью поменять старые образцы на новые изначально планировалось до 31 декабря 2020 года. Затем этот срок был продлен на год, и еще раз – до 31 декабря 2022 года.Для замены прав необходимо предъявить экзаменационный лист, медицинскую справку, паспорт, старые водительские права и талон. Позднее порядок был упрощен, а количество требуемых документов сокращено. Есть также возможность подать заявку онлайн.Узбекистанцы, находящиеся в России, могут обменять удостоверения в консульских учреждениях республики.

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узбекистан, права, водительское удостоверение, техпаспорт