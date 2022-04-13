https://uz.sputniknews.ru/20220413/tanzila-narbaeva-rasskazala-o-roli-jenschin-v-politike-uzbekistana-23951934.html

Танзила Нарбаева рассказала о роли женщин в политике Узбекистана

Танзила Нарбаева рассказала о роли женщин в политике Узбекистана

Почти половину мест в политических партиях Узбекистана занимают женщины, а в прошлом году республика вошла в топ-50 стран международного рейтинга.

2022-04-13T13:29+0500

2022-04-13T13:29+0500

2022-04-13T13:29+0500

политика

танзила нарбаева

узбекистан

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила усилившуюся роль женщин в политике Узбекистана.Этому способствуют реформы, проводимые в республике, сказала она на форуме, прошедшем в Ташкенте в среду.В прошлом году Узбекистан вошел в топ-50 стран мира в международном рейтинге Межпарламентского союза “Женщины в политике”, заняв 45 место.Сегодня количество женщин-парламентариев соответствует рекомендациям ООН и составляет 32 процента. На них приходится 27 процентов управленческих должностей и 44 процента мест в политических партиях.

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танзила нарбаева, узбекистан, рейтинг