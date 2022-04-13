https://uz.sputniknews.ru/20220413/tatneft-prodoljit-rabotat-v-uzbekistane-23953211.html
"Татнефть" продолжит работать в Узбекистане
"Татнефть" продолжит работать в Узбекистане
Сегодня с учетом новых реалий российская компания корректирует свои стратегические и оперативные планы, ищет новые направления и точки роста.
2022-04-13T14:42+0500
2022-04-13T14:42+0500
2022-04-13T14:42+0500
экономика
татнефть
узбекистан
компания
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Российская компания "Татнефть" в текущем году продолжит работу в Узбекистане, сообщает РИА Новости.Реализация проектов продолжится также в Туркменистане, Казахстане и Северной Африке, заявил генеральный директор компании Наиль Маганов в ходе конференции трудового коллектива.Одно из важных направлений деятельности компании — шинный бизнес, который за год увеличил выпуск продукции на 14 процентов. "Татнефть", уточнил он, производит каждую четвертую шину в России. А в прошлом году здесь освоено 40 новых позиций. Компания нацелена на развитие внутреннего рынка, а также на рынки Евразийского экономического союза и Азиатско-Тихоокеанского региона.Он добавил, что ситуация управляемая, в ответ на внешние обстоятельства компанией разрабатываются оперативные планы действий; акцент делается на проекты, повышающие устойчивость компании.ПАО "Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. Компания реализует проекты по развитию заправочной сети и намерена участвовать в добыче и переработке топлива в республике.
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татнефть, узбекистан, компания
"Татнефть" продолжит работать в Узбекистане
Сегодня с учетом новых реалий российская компания корректирует свои стратегические и оперативные планы, ищет новые направления и точки роста.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Российская компания "Татнефть" в текущем году продолжит работу в Узбекистане, сообщает РИА Новости
.
Реализация проектов продолжится также в Туркменистане, Казахстане и Северной Африке, заявил генеральный директор компании Наиль Маганов в ходе конференции трудового коллектива.
"Наши инжиниринговые компетенции, опыт в геологоразведке, нефтедобыче широко востребованы за рубежом, и мы продолжим зарубежные проекты в Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Северной Африке", — сказал Маганов.
Одно из важных направлений деятельности компании — шинный бизнес, который за год увеличил выпуск продукции на 14 процентов. "Татнефть", уточнил он, производит каждую четвертую шину в России. А в прошлом году здесь освоено 40 новых позиций. Компания нацелена на развитие внутреннего рынка, а также на рынки Евразийского экономического союза и Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Мировая экономика переходит на новые рельсы, в корне меняются условия для развития "Татнефти". Для нас это очередной глобальный вызов, который, я уверен, мы пройдем так же успешно, как и все предыдущие. Любые трудности мы рассматриваем как возможности. Сегодня с учетом новых реалий наша компания корректирует свои стратегические и оперативные планы, ищет новые направления и точки роста", - сказал глава "Татнефти".
Он добавил, что ситуация управляемая, в ответ на внешние обстоятельства компанией разрабатываются оперативные планы действий; акцент делается на проекты, повышающие устойчивость компании.
ПАО "Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. Компания реализует проекты по развитию заправочной сети и намерена участвовать в добыче и переработке топлива в республике.