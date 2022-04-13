https://uz.sputniknews.ru/20220413/tatneft-prodoljit-rabotat-v-uzbekistane-23953211.html

"Татнефть" продолжит работать в Узбекистане

"Татнефть" продолжит работать в Узбекистане

Сегодня с учетом новых реалий российская компания корректирует свои стратегические и оперативные планы, ищет новые направления и точки роста.

2022-04-13T14:42+0500

2022-04-13T14:42+0500

2022-04-13T14:42+0500

экономика

татнефть

узбекистан

компания

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Российская компания "Татнефть" в текущем году продолжит работу в Узбекистане, сообщает РИА Новости.Реализация проектов продолжится также в Туркменистане, Казахстане и Северной Африке, заявил генеральный директор компании Наиль Маганов в ходе конференции трудового коллектива.Одно из важных направлений деятельности компании — шинный бизнес, который за год увеличил выпуск продукции на 14 процентов. "Татнефть", уточнил он, производит каждую четвертую шину в России. А в прошлом году здесь освоено 40 новых позиций. Компания нацелена на развитие внутреннего рынка, а также на рынки Евразийского экономического союза и Азиатско-Тихоокеанского региона.Он добавил, что ситуация управляемая, в ответ на внешние обстоятельства компанией разрабатываются оперативные планы действий; акцент делается на проекты, повышающие устойчивость компании.ПАО "Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. Компания реализует проекты по развитию заправочной сети и намерена участвовать в добыче и переработке топлива в республике.

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татнефть, узбекистан, компания