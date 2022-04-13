https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-marte-uroven-inflyatsii-v-ssha-dostig-maksimuma-za-40-let-23960163.html

В марте уровень инфляции в США достиг максимума за 40 лет

В марте уровень инфляции в США достиг максимума за 40 лет

Рейтинг Байдена стремительно падает на фоне роста цен.

2022-04-13T19:09+0500

2022-04-13T19:09+0500

2022-04-13T19:09+0500

экономика

сша

инфляция

рейтинг

джо байден

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Министерство труда США 12 апреля опубликовало отчет по росту индекса потребительских цен. На фоне украинского кризиса последние цифры инфляции в США достигли очередных ошеломляющих показателей. Об этом сообщает Fox Business.Рост индекса потребительских цен в Соединенных Штатах в марте в годовом исчислении составил 8,5%. При этом американские экономисты ожидали, что показатель остановится на отметке 8,4%.В американском ведомстве сообщили, что общий годовой прирост цен на потребительскую корзину - бензин, услуги здравоохранения, продукты питания и арендную плату - достиг максимума с января 1982 года.Уверенно растущая инфляция "съедает" заработки простых американцев, что, в свою очередь, не прибавляет популярности американскому президенту Джо Байдену, отмечают авторы материала.Белый дом возложил ответственность за резкий скачок цен на слабые места в цепочках поставок и другие сбои, вызванные пандемией коронавируса. Республиканцы, напротив, связывают небывалый уровень инфляции с масштабными расходами действующего президента.В текущих условиях представитель администрации Байдена пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что рост инфляции вновь ускорится. Псаки связывает это с украинским кризисом и контрсанкциями России против США.Такой резкий рост цен не смог не отразиться на Федеральной резервной системе США (ФРС США), руководству которой пришлось начать вести более агрессивную политику для сдерживания инфляции.Так, по итогам двухдневного заседания в марте процентная ставка по федеральным кредитным средствам была увеличена на 25 базисных пунктов. Сейчас диапазон процентной ставки составляет от 0,25% до 0,5% годовых.Как правило, повышение процентной ставки по федеральным кредитным средствам является причиной более высоких ставок по потребительским и бизнес- кредитам. Это замедляет экономику.Известно, что ФРС США впервые с 2018 года повысила ключевую ставку.

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сша, инфляция, рейтинг, джо байден