https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-uzbekistane-sozdadut-vodnuyu-akademiyu-23944610.html
В Узбекистане появится "водная" академия
В Узбекистане появится "водная" академия
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановил создать в стране академию по подготовке и повышению квалификации специалистов в области водоснабжения.
2022-04-13T11:21+0500
2022-04-13T11:21+0500
2022-04-13T13:32+0500
общество
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
водоснабжение
повышение квалификации
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Согласно президентскому проекту "О мерах по развитию системы подготовки квалифицированных кадров в области водоснабжения" в Узбекистане будет учреждена специальная "водная" академия.Планируется, что это будет единый научный центр, чья деятельность будет направлена на внедрение инновационных технологических решений и современных подходов, основанных на науке.Также в академии будет вестись работа, нацеленная на повышение потенциала квалифицированных кадров в области услуг питьевого и проточного водоснабжения.Помимо прочего, на базе академии будут реализованы программы среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования. В рамках учебных программ будут готовить новых специалистов, а уже действующие кадры смогут пройти переподготовку и повысить квалификацию.Согласно проекту, деятельность академии должна поддержать сотрудников в создании передовых технологий и внедрении инновационных методик работы.Более того, академия будет играть роль "бизнес-акселератора", поддерживающего и развивающего перспективные стартапы по всей Центральной Азии.Известно, что учебное заведение будет активно сотрудничать с международными партнерами относительно внедрения новых управленческих и финансовых мер в области инвестиционной политики.АО "Узсувтаминот" сообщает, что граждане Узбекистана могут высказать свои предложения касательно данного проекта на интернет-портале организации.Обсуждение проекта создания академии продлится до 23 апреля 2022 года.
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узбекистан, президент, шавкат мирзиёев, водоснабжение, повышение квалификации
В Узбекистане появится "водная" академия
11:21 13.04.2022 (обновлено: 13:32 13.04.2022)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановил создать в стране академию по подготовке и повышению квалификации специалистов в области водоснабжения.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Согласно президентскому проекту "О мерах по развитию системы подготовки квалифицированных кадров в области водоснабжения" в Узбекистане будет учреждена специальная "водная" академия.
Планируется, что это будет единый научный центр, чья деятельность будет направлена на внедрение инновационных технологических решений и современных подходов, основанных на науке.
Также в академии будет вестись работа, нацеленная на повышение потенциала квалифицированных кадров в области услуг питьевого и проточного водоснабжения.
Помимо прочего, на базе академии будут реализованы программы среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования. В рамках учебных программ будут готовить новых специалистов, а уже действующие кадры смогут пройти переподготовку и повысить квалификацию.
Согласно проекту, деятельность академии должна поддержать сотрудников в создании передовых технологий и внедрении инновационных методик работы.
Более того, академия будет играть роль "бизнес-акселератора", поддерживающего и развивающего перспективные стартапы по всей Центральной Азии.
Известно, что учебное заведение будет активно сотрудничать с международными партнерами относительно внедрения новых управленческих и финансовых мер в области инвестиционной политики.
АО "Узсувтаминот" сообщает, что граждане Узбекистана могут высказать свои предложения касательно данного проекта на интернет-портале организации.
Обсуждение проекта создания академии продлится до 23 апреля 2022 года.