https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-uzbekistane-utverjdeny-novye-pdd-chto-izmenitsya-23944045.html
Утверждены новые ПДД: что изменится
Утверждены новые ПДД: что изменится
С 1 мая в Узбекистане вступает в силу обновленная редакция ПДД. Изменения коснулись правил стоянки, проезда рядом со школами и детсадами, а также максимальной скорости в населенных пунктах.
2022-04-13T10:57+0500
2022-04-13T10:57+0500
2022-04-13T12:05+0500
общество
узбекистан
пдд
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скорость
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Правительство утвердило Правила дорожного движения в новой редакции, которые вступают в силу с 1 мая, сообщает Национальное информагентство УзА.Так, устанавливается ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах у школ и детсадов в 30 км/ч. Оно будет действовать на расстоянии 300 м. Такое поручение дал лично президент страны.Двадцатью километрами в час ограничивается движение вблизи жилых домов и прилегающих территориях (на участках между домами).Максимальная разрешенная скорость движения транспорта в населенных пунктах оставлена на уровне 70 км/ч. При этом она может быть снижена до 60 км/ч в местах с высокой интенсивностью дорожного движения и в людных местах. Такое решение принято Республиканской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, образованной в Ташкенте, Нукусе и областных центрах.Перевозка грузов в легковых автомобилях допускается, если высота груза в багажнике, закрепленного на их крыше, составляет не более 1 метра (за исключением перевозки велосипедов со специальными приспособлениями), а длина не превышает 0,5 метра от габаритов кузова.Грузовые автомобили во всех случаях, кроме некоторых исключений, установленных Правилами дорожного движения, должны двигаться только по правой полосе.Запрещается останавливаться на поворотах, а также в пределах 30 метров до и после них.В темное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипедисты, передвигающиеся по проезжей части без велосипедной дорожки, должны быть в светоотражающей куртке или верхней одежде со светоотражающими элементами.В 2021 году количество официально зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в Узбекистане составило более 10 тысяч, что на 43,24% больше, чем в 2020 году. При этом жертвами аварий стало 2426 человек (из них 263 ребёнка), или на 23,65% больше показателя предыдущего года.
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узбекистан, пдд, школа, скорость
Утверждены новые ПДД: что изменится
10:57 13.04.2022 (обновлено: 12:05 13.04.2022)
С 1 мая в Узбекистане вступает в силу обновленная редакция ПДД. Изменения коснулись правил стоянки, проезда рядом со школами и детсадами, а также максимальной скорости в населенных пунктах.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Правительство утвердило Правила дорожного движения в новой редакции, которые вступают в силу с 1 мая, сообщает
Национальное информагентство УзА.
Так, устанавливается ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах у школ и детсадов в 30 км/ч. Оно будет действовать на расстоянии 300 м. Такое поручение дал лично президент страны.
Двадцатью километрами в час ограничивается движение вблизи жилых домов и прилегающих территориях (на участках между домами).
Максимальная разрешенная скорость движения транспорта в населенных пунктах оставлена на уровне 70 км/ч. При этом она может быть снижена до 60 км/ч в местах с высокой интенсивностью дорожного движения и в людных местах. Такое решение принято Республиканской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, образованной в Ташкенте, Нукусе и областных центрах.
Перевозка грузов в легковых автомобилях допускается, если высота груза в багажнике, закрепленного на их крыше, составляет не более 1 метра (за исключением перевозки велосипедов со специальными приспособлениями), а длина не превышает 0,5 метра от габаритов кузова.
Грузовые автомобили во всех случаях, кроме некоторых исключений, установленных Правилами дорожного движения, должны двигаться только по правой полосе.
Запрещается останавливаться на поворотах, а также в пределах 30 метров до и после них.
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипедисты, передвигающиеся по проезжей части без велосипедной дорожки, должны быть в светоотражающей куртке или верхней одежде со светоотражающими элементами.
В 2021 году количество официально зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в Узбекистане составило более 10 тысяч, что на 43,24% больше, чем в 2020 году. При этом жертвами аварий стало 2426 человек (из них 263 ребёнка), или на 23,65% больше показателя предыдущего года.