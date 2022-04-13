https://uz.sputniknews.ru/20220413/video-kakie-tseli-u-rossiyskoy-lunnoy-programmy-rasskazal-nauchnyy-sotrudnik-23966139.html

Видео: какие цели у российской лунной программы рассказал научный сотрудник

Видео: какие цели у российской лунной программы рассказал научный сотрудник

Лунная программа России подразумевает запуск нескольких аппаратов к естественному спутнику Земли. Для чего нужна эта программа и какие возможности она откроет для российской и мировой науки, рассказал сотрудник РАН.

2022-04-13T22:33+0500

2022-04-13T22:33+0500

2022-04-13T22:33+0500

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Владимир Путин объявил о возобновлении лунной программы и запуске автоматического аппарата "Луна-25". О целях и значении этой космической программы рассказал в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Андреевич Эйсмонт.Какие возможности лунная программа откроет для российской и мировой науки? Какие перспективы у российской космонавтики? Как западные политики перечёркивают многолетний труд своих ученых? В чем российская космическая промышленность обошла конкурентов? Ответ на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

луна, ран, видео