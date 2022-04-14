Кто пострадает от санкций на грузоперевозки в ЕС
© Sputnik / Инна ГришукФуры у границы
© Sputnik / Инна Гришук
Евросоюз ввел запрет на проезд и транзит по своей территории грузовиков белорусских и российских перевозчиков. Кто пострадает от новых санкций и чем обернется ограничение для простых граждан и дальнобойщиков - в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik, Инна Гришук. После запрета на проезд и транзит по территории Евросоюза машин белорусских и российских перевозчиков сильно сократился поток товаров и грузов из России и Беларуси, следующих в ЕС и обратно через границу. Транспортные компании думают, что делать с застрявшими на границе грузами, как изменять логистические цепочки и ждут решений правительства.
Журналистка Sputnik Беларусь Инна Гришук пообщалась с дальнобойщиками, которые еще остаются на границе и узнала, что они думают по поводу нового пакета санкций, затронувшего международные грузоперевозки.
Запрет на въезд в ЕС ударит и по Беларуси, и по Европе
О том, что Европа в качестве санкций может закрыть границу для Беларуси и России, дальнобойщики говорили еще осенью – в период обострения миграционного кризиса, но тогда в реальность таких мер мало кто верил.
© Инна ГришукСитуация на границе
© Инна Гришук
"Мне до сих пор сложно поверить, что ЕС ввел этот запрет. Все понимают, что такие решения на руку только политикам, а страдать от него будут простые люди, водители, рабочие, перевозчики. Для одних подорожают услуги и товары, другие останутся без работы и зарплаты. Я говорю не только о белорусах, я говорю о простых поляках, литовцах, немцах", – говорит водитель-дальнобойщик Виталий, который уже много лет работает в польской транспортной компании и возит грузы в Россию.
Мужчину и его работодателя санкции не затронули. Но он признается, что сейчас единственный плюс только в том, что на белорусско-литовской границе пропали очереди. Еще неделю назад, чтобы въехать в ЕС, нужно было ждать не меньше недели. Сейчас фуры сразу направляются в пункт пропуска.
© Инна ГришукСитуация на границе
© Инна Гришук
"Можно сказать, что движение тут остановилось. Длинные очереди были за счет белорусских и российских фур. Каждая везла груз в Европу. И представьте, что этот груз не получили европейские фирмы, а значит, они не смогут что-то произвести, что-то продать. Санкции ударят и по европейцам. По ним, может, даже больше, чем по белорусам", – добавляет другой водитель.
Он объясняет, что нынешний запрет на въезд в ЕС белорусских и российских перевозчиков сработает по принципу бумеранга. Дело в том, что большая часть фур, которая пересекала, например, литовскую границу, это были именно машины из Беларуси и России. Например, по данным Минтранса Литвы, из всех фур, которые пересекали белорусско-литовскую границу в 2021 году, примерно 75 процентов были российские и белорусские большегрузы.
"Польские или литовские транспортные фирмы не смогут резко взять на себя услуги по перевозке этих грузов. А доставлять их нужно. Тут много вопросов, придется полностью менять логистические цепочки, цены на перевозки снова вырастут. Это отразится и на ценах товаров, в том числе в Европе", – поясняет мужчина.
Что возили?
По словам перевозчиков, из России и Беларуси в страны ЕС ехало в основном сырье, которое использовалось на европейских фабриках. В машинах, которые с 9 апреля стали разворачивать на литовской границе, в ЕС везли фанеру, деревянные поддоны, дрова, каучук, сажу, различные металлы, рубероид, деревянную мебель, керамическую плитку, пиво. Кто-то вез в Европу на ремонт оборудование и также не смог проехать.
"Из Европы к нам тоже не попадут многие товары. Бытовая техника, разные технические жидкости для машин, много чего. Но нужно понимать, что Россия – это огромный рынок, который потреблял много товаров. Если их перестанут возить в Россию, куда они это денут? Придется сильно сокращать производство, увольнять работников. Часть европейцев останутся без работы", – рассуждает дальнобойщик Александр и добавляет:
"Бывает, приезжаешь на загрузку в Германию или Польшу, заговоришь с кем-то из русскоговорящих сотрудников. Они рассказывают, что многие заводы на 60-80% работают на русский рынок".
Водитель по имени Сергей, который много лет трудится водителем в Польше и занимается в основном перевозкой бытовой техники, приводит конкретные цифры:
"Еще до санкций я возил стиральные машины. Только я один за год привозил в Россию шесть тысяч стиралок. Их возили еще 30 или 50 фур из нашей фирмы и десятки других фирм. А есть еще посудомойки, духовые шкафы, чайники, другая техника и товары, которые производятся в Европе. Это все остановится, а на этих заводах работают украинцы, которые сейчас громче других требуют усиления санкций. Они же первые останутся без работы".
© Инна ГришукСитуация на границе
© Инна Гришук
Поляки готовы идти на забастовку
Водители из польских фирм, которые делают рейсы в Россию и Беларусь, рассказали, что руководство уже сейчас недовольно решениями польского правительства.
"Многих разозлили акции на пункте пропуска "Корощин", когда украинцы перекрывали движение фур. Мой шеф с другими владельцами транспортных фирм лично ездил туда. Они разговаривали и по-человечески просили пропускать хотя бы немного машин. И знаете, что в ответ получили? Польская полиция разогнала их дубинками и слезоточивым газом. Своих же – польских бизнесменов. А за что? Они просто просили, чтобы им дали нормально работать", – рассказал один из водителей.
Другой белорус, который также работает дальнобойщиком в Польше, вспомнил, что владелец его фирмы уже много раз отмечал, мол, доходы транспортных фирм сильно упали после мартовских санкций.
"Шеф говорит, что он платит налоги, создает рабочие места, а работать и зарабатывать нормально не может, потому что собственное государство мешает этому. Разрешают акции украинцам на границе, таможенная служба устраивает усиленные досмотры, в итоге возникают очереди на границе, сроки доставки грузов сильно увеличиваются. Настроения у поляков за последний месяц сильно изменились, теперь они недовольны и приходом в страну украинских беженцев, и санкциям, которые вводит ЕС по требованию США", – отметил мужчина и добавил:
"Теперь после нового запрета шеф сказал: если Беларусь введет зеркальный запрет на въезд европейских фур, польские перевозчики сразу же поедут в Варшаву на страйк. Перекрывать движение нельзя, они обычно собирают много фур, заправляют полные баки и ездят вокруг Варшавы, создают пробки".
Как предлагают решать проблему в Беларуси?
Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации международных автоперевозчиков (БАМАП), в комплексном плане по поддержке экономики предусмотрен ряд мероприятий, направленных на поддержку предприятий, которые занимаются международными автомобильными перевозками.
Среди предложенных мер:
отмена разрешительной системы перевозок в Россией, Арменией, Кыргызстаном, увеличение на 2022 и 2023 годы квот разрешений для перевозок грузов Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Турции, Туркменистана, Таджикистана
увеличение квот разрешений для перевозки грузов из третьих стран Казахстаном для белорусских перевозчиков
решение вопроса по обмену разрешениями на перевозки с Китаем
упрощение процедур таможенного оформления импортируемой продукции
введение временной транспортной проверки при ввозе товаров
упрощение проведения государственного контроля на границе и сокращение времени этой процедуры.
Ожидается, что эти меры будут приняты уже в апреле.
Свой вариант решения проблемы есть и у белорусских перевозчиков. Например – организовать в Беларуси что-то вроде перевалочных баз. Фурам на европейских номерах разрешить приезжать в Беларусь без специальных разрешений на специальные терминалы и склады для перегрузки товаров, которые могут быть расположены в 50-километровой зоне от границы со странами ЕС. Водителям таких фур разрешить находиться в Беларуси во время этих рейсов без визы.
© Инна ГришукСитуация на границе
© Инна Гришук
То есть дать возможность европейским перевозчикам привозить товары из Европы на приграничные склады в Беларусь, а оттуда забирать грузы в Европу. С белорусских складов прибывшие из Европы товары будут забирать уже российские и белорусские перевозчики. Перевозчики утоняют: схема не будет работать, если Беларусь введет зеркальные санкции и запретит европейским перевозчикам въезжать в страну.
Напомним, что о запрете на перевозку грузов по территории ЕС для белорусских и российских перевозчиков было объявлено 8 апреля. Фуры на российских и белорусских номерах в страны ЕС прекратили пропускать с полуночи 9 апреля. Машины, которые успели до этого времени въехать в Европу, до 16 апреля должны доставить грузы и выехать из ЕС.