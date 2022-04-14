https://uz.sputniknews.ru/20220414/23977936.html

Кто пострадает от санкций на грузоперевозки в ЕС

Кто пострадает от санкций на грузоперевозки в ЕС

Евросоюз ввел запрет на проезд и транзит по своей территории грузовиков белорусских и российских перевозчиков. Кто пострадает от новых санкций и чем обернется ограничение для простых граждан и дальнобойщиков - в материале Sputnik.

2022-04-14T17:54+0500

2022-04-14T17:54+0500

2022-04-14T17:54+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik, Инна Гришук. После запрета на проезд и транзит по территории Евросоюза машин белорусских и российских перевозчиков сильно сократился поток товаров и грузов из России и Беларуси, следующих в ЕС и обратно через границу. Транспортные компании думают, что делать с застрявшими на границе грузами, как изменять логистические цепочки и ждут решений правительства. Журналистка Sputnik Беларусь Инна Гришук пообщалась с дальнобойщиками, которые еще остаются на границе и узнала, что они думают по поводу нового пакета санкций, затронувшего международные грузоперевозки.Запрет на въезд в ЕС ударит и по Беларуси, и по ЕвропеО том, что Европа в качестве санкций может закрыть границу для Беларуси и России, дальнобойщики говорили еще осенью – в период обострения миграционного кризиса, но тогда в реальность таких мер мало кто верил."Мне до сих пор сложно поверить, что ЕС ввел этот запрет. Все понимают, что такие решения на руку только политикам, а страдать от него будут простые люди, водители, рабочие, перевозчики. Для одних подорожают услуги и товары, другие останутся без работы и зарплаты. Я говорю не только о белорусах, я говорю о простых поляках, литовцах, немцах", – говорит водитель-дальнобойщик Виталий, который уже много лет работает в польской транспортной компании и возит грузы в Россию.Мужчину и его работодателя санкции не затронули. Но он признается, что сейчас единственный плюс только в том, что на белорусско-литовской границе пропали очереди. Еще неделю назад, чтобы въехать в ЕС, нужно было ждать не меньше недели. Сейчас фуры сразу направляются в пункт пропуска."Можно сказать, что движение тут остановилось. Длинные очереди были за счет белорусских и российских фур. Каждая везла груз в Европу. И представьте, что этот груз не получили европейские фирмы, а значит, они не смогут что-то произвести, что-то продать. Санкции ударят и по европейцам. По ним, может, даже больше, чем по белорусам", – добавляет другой водитель.Он объясняет, что нынешний запрет на въезд в ЕС белорусских и российских перевозчиков сработает по принципу бумеранга. Дело в том, что большая часть фур, которая пересекала, например, литовскую границу, это были именно машины из Беларуси и России. Например, по данным Минтранса Литвы, из всех фур, которые пересекали белорусско-литовскую границу в 2021 году, примерно 75 процентов были российские и белорусские большегрузы.Что возили?По словам перевозчиков, из России и Беларуси в страны ЕС ехало в основном сырье, которое использовалось на европейских фабриках. В машинах, которые с 9 апреля стали разворачивать на литовской границе, в ЕС везли фанеру, деревянные поддоны, дрова, каучук, сажу, различные металлы, рубероид, деревянную мебель, керамическую плитку, пиво. Кто-то вез в Европу на ремонт оборудование и также не смог проехать."Из Европы к нам тоже не попадут многие товары. Бытовая техника, разные технические жидкости для машин, много чего. Но нужно понимать, что Россия – это огромный рынок, который потреблял много товаров. Если их перестанут возить в Россию, куда они это денут? Придется сильно сокращать производство, увольнять работников. Часть европейцев останутся без работы", – рассуждает дальнобойщик Александр и добавляет:Водитель по имени Сергей, который много лет трудится водителем в Польше и занимается в основном перевозкой бытовой техники, приводит конкретные цифры:"Еще до санкций я возил стиральные машины. Только я один за год привозил в Россию шесть тысяч стиралок. Их возили еще 30 или 50 фур из нашей фирмы и десятки других фирм. А есть еще посудомойки, духовые шкафы, чайники, другая техника и товары, которые производятся в Европе. Это все остановится, а на этих заводах работают украинцы, которые сейчас громче других требуют усиления санкций. Они же первые останутся без работы".Поляки готовы идти на забастовкуВодители из польских фирм, которые делают рейсы в Россию и Беларусь, рассказали, что руководство уже сейчас недовольно решениями польского правительства."Многих разозлили акции на пункте пропуска "Корощин", когда украинцы перекрывали движение фур. Мой шеф с другими владельцами транспортных фирм лично ездил туда. Они разговаривали и по-человечески просили пропускать хотя бы немного машин. И знаете, что в ответ получили? Польская полиция разогнала их дубинками и слезоточивым газом. Своих же – польских бизнесменов. А за что? Они просто просили, чтобы им дали нормально работать", – рассказал один из водителей.Другой белорус, который также работает дальнобойщиком в Польше, вспомнил, что владелец его фирмы уже много раз отмечал, мол, доходы транспортных фирм сильно упали после мартовских санкций."Шеф говорит, что он платит налоги, создает рабочие места, а работать и зарабатывать нормально не может, потому что собственное государство мешает этому. Разрешают акции украинцам на границе, таможенная служба устраивает усиленные досмотры, в итоге возникают очереди на границе, сроки доставки грузов сильно увеличиваются. Настроения у поляков за последний месяц сильно изменились, теперь они недовольны и приходом в страну украинских беженцев, и санкциям, которые вводит ЕС по требованию США", – отметил мужчина и добавил:Как предлагают решать проблему в Беларуси?Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации международных автоперевозчиков (БАМАП), в комплексном плане по поддержке экономики предусмотрен ряд мероприятий, направленных на поддержку предприятий, которые занимаются международными автомобильными перевозками.Среди предложенных мер: Ожидается, что эти меры будут приняты уже в апреле.Свой вариант решения проблемы есть и у белорусских перевозчиков. Например – организовать в Беларуси что-то вроде перевалочных баз. Фурам на европейских номерах разрешить приезжать в Беларусь без специальных разрешений на специальные терминалы и склады для перегрузки товаров, которые могут быть расположены в 50-километровой зоне от границы со странами ЕС. Водителям таких фур разрешить находиться в Беларуси во время этих рейсов без визы.То есть дать возможность европейским перевозчикам привозить товары из Европы на приграничные склады в Беларусь, а оттуда забирать грузы в Европу. С белорусских складов прибывшие из Европы товары будут забирать уже российские и белорусские перевозчики. Перевозчики утоняют: схема не будет работать, если Беларусь введет зеркальные санкции и запретит европейским перевозчикам въезжать в страну.Напомним, что о запрете на перевозку грузов по территории ЕС для белорусских и российских перевозчиков было объявлено 8 апреля. Фуры на российских и белорусских номерах в страны ЕС прекратили пропускать с полуночи 9 апреля. Машины, которые успели до этого времени въехать в Европу, до 16 апреля должны доставить грузы и выехать из ЕС.Читайте также: Михаил Евдокимов: в ЕАЭС более 70% расчетов идет в национальных валютах

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