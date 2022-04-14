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Англичане выбирают между едой и оплатой счетов — The Independent
Англичане выбирают между едой и оплатой счетов — The Independent
Жители Великобритании серьезно начали экономить.
2022-04-14T11:41+0500
2022-04-14T11:41+0500
в мире
великобритания
еда
оплата
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Многим британцам приходится сейчас выбирать между покупкой продуктов и оплатой счетов, сообщает издание The Independent.Обеспокоенные представители более 550 продовольственных банков предупредили власти об угрозе голода."Мы глубоко обеспокоены масштабами страданий, которые уже наблюдаем, а также нашей неспособностью предотвратить голодание граждан в ближайшие месяцы", — сообщается в письме "Независимой сети продовольственной помощи" премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.Представитель организации Second Chance Medway Пенни Кивил отметила, что это "худшая нищета", которую она видела за 30 лет.Координатор продовольственного банка Micah Liverpool Пол О'Брайен заявил, что спрос на помощь резко вырос в последние месяцы."Таких трудностей я еще не видел. Мы знаем семьи, живущие в одной комнате, чтобы согреться, потому что они не могут позволить себе включить отопление", — рассказал он.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции — в феврале она выросла до 6,2%. По данным опроса, сделанного Национальной статистической службой, гражданам приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов сообщили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34% — на газе или электроэнергии, 31% — на еде и товарах первой необходимости.Читайте также:Русофобия убивает. К чему приведет блокада России
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великобритания, еда, оплата

Англичане выбирают между едой и оплатой счетов — The Independent

11:41 14.04.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALЧасы Биг-Бен у Вестминстерского дворца в Лондоне
Часы Биг-Бен у Вестминстерского дворца в Лондоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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Согласно опросу, сделанному Национальной статистической службой, жители Великобритании серьезно начали экономить.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Многим британцам приходится сейчас выбирать между покупкой продуктов и оплатой счетов, сообщает издание The Independent.
Обеспокоенные представители более 550 продовольственных банков предупредили власти об угрозе голода.
"Мы глубоко обеспокоены масштабами страданий, которые уже наблюдаем, а также нашей неспособностью предотвратить голодание граждан в ближайшие месяцы", — сообщается в письме "Независимой сети продовольственной помощи" премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Представитель организации Second Chance Medway Пенни Кивил отметила, что это "худшая нищета", которую она видела за 30 лет.
"Люди приходят к нам в слезах и говорят: "Либо я плачу по счетам, либо кормлю детей", — рассказала Кивил. По ее словам, несколько продовольственных банков уменьшили количество выдаваемой еды, поскольку спрос превышает предложение.
Координатор продовольственного банка Micah Liverpool Пол О'Брайен заявил, что спрос на помощь резко вырос в последние месяцы.
"Таких трудностей я еще не видел. Мы знаем семьи, живущие в одной комнате, чтобы согреться, потому что они не могут позволить себе включить отопление", — рассказал он.
Представители благотворительной организации Citizens Advice сообщили, что часть англичан стирают одежду вручную, так как включать стиральную машину для них уже дорого, а некоторые укутываются в одеяла, потому что не могут себе позволить использовать отопление.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции — в феврале она выросла до 6,2%. По данным опроса, сделанного Национальной статистической службой, гражданам приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов сообщили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34% — на газе или электроэнергии, 31% — на еде и товарах первой необходимости.
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