https://uz.sputniknews.ru/20220414/bessmertnyy-polk-proydet-v-traditsionnom-formate-23976357.html

"Бессмертный полк" пройдет в традиционном формате

"Бессмертный полк" пройдет в традиционном формате

Портреты героев можно будет распечатать бесплатно в МФЦ или в отделениях Почты России. В шествии смогут принять участие и родные погибших во время спецоперации на Украине.

2022-04-14T17:04+0500

2022-04-14T17:04+0500

2022-04-14T17:04+0500

россия

бессмертный полк

герои

мфц

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году состоится в традиционном формате, а не онлайн.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковника, кавалера Ордена Святого Георгия IV степени Сергея Макарова.Распечатать портреты героев перед акцией можно будет бесплатно. По словам зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елены Цунаевой, сделать это можно будет в МФЦ или в отделениях Почты России. Также организаторы не будут возражать, если родные погибших во время спецоперации на Украине поучаствуют в акции с их портретами.В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Шествие "Бессмертного полка" в обычном режиме пройдет и в Кыргызстане. Это будет митинг-реквием в центре Бишкека, сообщает Sputnik Кыргызстан. В нём примут участие ветераны войны и труженики тыла, представители ветеранских организаций, военно-дипломатического корпуса зарубежных государств, а также жители и гости столицы.

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бессмертный полк, герои, мфц, почта россии, украина