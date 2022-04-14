https://uz.sputniknews.ru/20220414/glavy-mid-stran-sng-v-dushanbe-obsudyat-ukrainu-23985843.html
Главы МИД стран СНГ в Душанбе обсудят Украину
Главы МИД стран СНГ в Душанбе обсудят Украину
Заседание запланировано на 13 мая. Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудят актуальные международные и региональные темы, включая ситуацию на Украине.
2022-04-14T20:42+0500
2022-04-14T20:42+0500
2022-04-14T20:42+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. В столице Таджикистана 13 мая пройдет Совет глав МИД стран СНГ. Министры обсудят в том числе ситуацию на Украине.Об этом РИА Новости заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.Он отметил, что Украина продолжает оставаться государством-участником СНГ, препятствий для ее работы в рамках содружества нет. Однако сейчас сложно делать какие-либо прогнозы относительно перспектив ее участия Украины в делах СНГ. Этот вопрос, как представляется, зависит от политической воли киевских властей.Последовательно денонсируются многосторонние соглашения, не представляющие для Украины практического интереса.Помимо этого главы МИД подведут итоги реализации в 2021 году двух важных документов – Плана межмидовских консультаций в рамках СНГ и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран содружества. С целью укрепления интеграционных связей на культурно-гуманитарном направлении ожидается принятие решения о запуске международного проекта "Молодежная столица СНГ". Предполагается также принять ряд решений по вопросам научной деятельности и развития туризма.Заседания совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя – в Нур-Султане 13 октября.
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снг, душанбе, украина
Главы МИД стран СНГ в Душанбе обсудят Украину
Заседание запланировано на 13 мая. Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудят актуальные международные и региональные темы, включая, ситуацию на Украине.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. В столице Таджикистана 13 мая пройдет Совет глав МИД стран СНГ. Министры обсудят в том числе ситуацию на Украине.
Об этом РИА Новости
заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
"Предполагается, что министры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках содружества, обсудят актуальные международные и региональные темы, включая, разумеется, ситуацию на Украине", — сказал Евдокимов.
Он отметил, что Украина продолжает оставаться государством-участником СНГ, препятствий для ее работы в рамках содружества нет. Однако сейчас сложно делать какие-либо прогнозы относительно перспектив ее участия Украины в делах СНГ. Этот вопрос, как представляется, зависит от политической воли киевских властей.
"С тем с 2014 года Киев взял курс на сворачивание своей деятельности в организации – не присутствует на заседаниях высших уставных органов содружества, отозвал своих представителей с квотных должностей в исполнительном комитете СНГ, закрыл миссию при СНГ в Минске", — напоминает он.
Последовательно денонсируются многосторонние соглашения, не представляющие для Украины практического интереса.
Помимо этого главы МИД подведут итоги реализации в 2021 году двух важных документов – Плана межмидовских консультаций в рамках СНГ и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран содружества.
С целью укрепления интеграционных связей на культурно-гуманитарном направлении ожидается принятие решения о запуске международного проекта "Молодежная столица СНГ".
Предполагается также принять ряд решений по вопросам научной деятельности и развития туризма.
Заседания совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя – в Нур-Султане 13 октября.