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https://uz.sputniknews.ru/20220414/jitel-urgencha-poymal-gigantskogo-soma--foto--23983708.html
Житель Ургенча поймал гигантского сома — фото
Житель Ургенча поймал гигантского сома — фото
Рыбу-гиганта мужчина продавать не будет.
2022-04-14T18:14+0500
2022-04-14T18:19+0500
общество
рыба
мужчина
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Житель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.Вес сома - 70 кг, длина - более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не намерен.В марте джизакские пастухи обнаружили гигантского питона в Галляаральском районе. Змея достигала 3 метров в длину, и, как позднее уточнили экологи, данный вид питона нехарактерен для Узбекистана. Специалисты предположили, что в открытое поле змею мог вынести селевой поток.
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рыба, мужчина

Житель Ургенча поймал гигантского сома — фото

18:14 14.04.2022 (обновлено: 18:19 14.04.2022)
© SputnikЖитель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Это сом весом 70 кг и длиной более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не будет. Купить гиганта можно куском не более 2 кг. Цену он не назвал.
Житель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Это сом весом 70 кг и длиной более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не будет. Купить гиганта можно куском не более 2 кг. Цену он не назвал. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
© Sputnik
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Рыбу-гиганта мужчина продавать не будет.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Житель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikЖитель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Это сом весом 70 кг и длиной более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не будет. Купить гиганта можно куском не более 2 кг. Цену он не назвал.
Житель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Это сом весом 70 кг и длиной более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не будет. Купить гиганта можно куском не более 2 кг. Цену он не назвал. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
Житель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Это сом весом 70 кг и длиной более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не будет. Купить гиганта можно куском не более 2 кг. Цену он не назвал.
© Sputnik
Вес сома - 70 кг, длина - более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не намерен.
В марте джизакские пастухи обнаружили гигантского питона в Галляаральском районе. Змея достигала 3 метров в длину, и, как позднее уточнили экологи, данный вид питона нехарактерен для Узбекистана. Специалисты предположили, что в открытое поле змею мог вынести селевой поток.
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