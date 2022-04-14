Житель Ургенча поймал гигантского сома — фото

© Sputnik Житель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Это сом весом 70 кг и длиной более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не будет. Купить гиганта можно куском не более 2 кг. Цену он не назвал.