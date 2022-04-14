Житель Ургенча поймал гигантского сома — фото
18:14 14.04.2022 (обновлено: 18:19 14.04.2022)
© SputnikЖитель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Это сом весом 70 кг и длиной более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не будет. Купить гиганта можно куском не более 2 кг. Цену он не назвал.
© Sputnik
Рыбу-гиганта мужчина продавать не будет.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Житель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikЖитель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Это сом весом 70 кг и длиной более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не будет. Купить гиганта можно куском не более 2 кг. Цену он не назвал.
Житель Ургенча поймал сегодня в реке Амударья необычной величины рыбу. Это сом весом 70 кг и длиной более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не будет. Купить гиганта можно куском не более 2 кг. Цену он не назвал.
© Sputnik
Вес сома - 70 кг, длина - более 2 метров. По словам рыбака, рыбу целиком он продавать не намерен.
В марте джизакские пастухи обнаружили гигантского питона в Галляаральском районе. Змея достигала 3 метров в длину, и, как позднее уточнили экологи, данный вид питона нехарактерен для Узбекистана. Специалисты предположили, что в открытое поле змею мог вынести селевой поток.