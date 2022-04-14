https://uz.sputniknews.ru/20220414/kakovy-priznaki-yadovitogo-kartofelya-23987946.html
Каковы признаки ядовитого картофеля
Каковы признаки ядовитого картофеля
При неправильном хранении картофеля за зиму в нем может образоваться токсичное вещество. Употреблять такой продукт нельзя.
2022-04-14T23:01+0500
2022-04-14T23:01+0500
2022-04-14T23:01+0500
это интересно
картофель
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Если урожай был собран в конце августа, то к апрелю-маю клубни считаются уже старыми, отметил в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев. По его словам, если продукт хранился в темном месте, то он мог всего лишь потерять вкусовые качества, а если на свету, например, на балконе, то за зиму этот картофель мог стать ядовитым.Удалить из картофеля токсичный соланин практически невозможно, продолжил ученый. По его словам, не стоит пытаться обрезать или отварить зеленый картофель, потому что это не уничтожит ядовитое вещество."Даже если мы срежем зеленую половину клубня, то это не значит, что во второй половине нет соланина. Термической обработкой это вещество также практически не разрушается. То есть не надо думать, что можно срезать часть, потом отварить в кипятке, и все ядовитые вещества уничтожатся. Ничего подобного. С зеленым картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зеленый, то его надо убирать в сторону и не есть", – посоветовал Мальцев в интервью радио Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
картофель
Каковы признаки ядовитого картофеля
При неправильном хранении картофеля за зиму в нем может образоваться токсичное вещество. Употреблять такой продукт нельзя.
Если урожай был собран в конце августа, то к апрелю-маю клубни считаются уже старыми, отметил в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев.
По его словам, если продукт хранился в темном месте, то он мог всего лишь потерять вкусовые качества, а если на свету, например, на балконе, то за зиму этот картофель мог стать ядовитым.
"Картофель может представлять опасность только в том случае, если он хранился на свету (например, на балконе, – ред.). В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался (под воздействием солнца, – ред.) хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя", – объяснил Мальцев.
Удалить из картофеля токсичный соланин практически невозможно, продолжил ученый. По его словам, не стоит пытаться обрезать или отварить зеленый картофель, потому что это не уничтожит ядовитое вещество.
"Даже если мы срежем зеленую половину клубня, то это не значит, что во второй половине нет соланина. Термической обработкой это вещество также практически не разрушается. То есть не надо думать, что можно срезать часть, потом отварить в кипятке, и все ядовитые вещества уничтожатся. Ничего подобного. С зеленым картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зеленый, то его надо убирать в сторону и не есть", – посоветовал Мальцев в интервью радио Sputnik.