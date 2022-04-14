https://uz.sputniknews.ru/20220414/kakovy-priznaki-yadovitogo-kartofelya-23987946.html

Каковы признаки ядовитого картофеля

Каковы признаки ядовитого картофеля

При неправильном хранении картофеля за зиму в нем может образоваться токсичное вещество. Употреблять такой продукт нельзя.

2022-04-14T23:01+0500

2022-04-14T23:01+0500

2022-04-14T23:01+0500

это интересно

картофель

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Если урожай был собран в конце августа, то к апрелю-маю клубни считаются уже старыми, отметил в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев. По его словам, если продукт хранился в темном месте, то он мог всего лишь потерять вкусовые качества, а если на свету, например, на балконе, то за зиму этот картофель мог стать ядовитым.Удалить из картофеля токсичный соланин практически невозможно, продолжил ученый. По его словам, не стоит пытаться обрезать или отварить зеленый картофель, потому что это не уничтожит ядовитое вещество."Даже если мы срежем зеленую половину клубня, то это не значит, что во второй половине нет соланина. Термической обработкой это вещество также практически не разрушается. То есть не надо думать, что можно срезать часть, потом отварить в кипятке, и все ядовитые вещества уничтожатся. Ничего подобного. С зеленым картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зеленый, то его надо убирать в сторону и не есть", – посоветовал Мальцев в интервью радио Sputnik.

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картофель