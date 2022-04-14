https://uz.sputniknews.ru/20220414/karakalpakstan-poluchit-750-mln-sumov-na-razvitie-proizvodstva-23967875.html
Каракалпакстан получит 750 млн сумов на развитие производства
Каракалпакстан получит 750 млн сумов на развитие производства
Все проекты будут реализованы Фондом развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения при Минсельхозе Узбекистана.
2022-04-14T09:59+0500
2022-04-14T09:59+0500
2022-04-14T09:59+0500
экономика
каракалпакстан
производство
сум
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Предприятиям Каракалпакстана будут выделены государственные субсидии на развитие производства продовольственных товаров. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Министерстве сельского хозяйства Узбекистана (Минсельхоз).Известно, что в настоящее время 7 предприятиям по производству продовольственных товаров в Каракалпакстане выделяется 975 млн сумов. Кроме этого, 650 млн получат ещё 6 предприятий, запуск которых запланирован на 2022 год.Все проекты реализуются Фондом развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения при Минсельхозе.В данное время в регионе в сфере пищевой промышленности действует 769 предприятий. Они производят макароны, кондитерские изделия, перерабатывают фрукты и овощи, мясо и молоко.В 2021 году республика Каракалпакстан экспортировала 39,5 тыс. тонн продовольствия на сумму $12,2 млн. В основном экспортированная продукция состояла из бобовых, масличных культур, а также из фруктов, бахчевых и овощей.
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каракалпакстан, производство, сум
Каракалпакстан получит 750 млн сумов на развитие производства
Все проекты будут реализованы Фондом развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения при Минсельхозе Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Предприятиям Каракалпакстана будут выделены государственные субсидии на развитие производства продовольственных товаров. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Министерстве сельского хозяйства Узбекистана (Минсельхоз).
Известно, что в настоящее время 7 предприятиям по производству продовольственных товаров в Каракалпакстане выделяется 975 млн сумов. Кроме этого, 650 млн получат ещё 6 предприятий, запуск которых запланирован на 2022 год.
Все проекты реализуются Фондом развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения при Минсельхозе.
В данное время в регионе в сфере пищевой промышленности действует 769 предприятий. Они производят макароны, кондитерские изделия, перерабатывают фрукты и овощи, мясо и молоко.
В 2021 году республика Каракалпакстан экспортировала 39,5 тыс. тонн продовольствия на сумму $12,2 млн. В основном экспортированная продукция состояла из бобовых, масличных культур, а также из фруктов, бахчевых и овощей.