https://uz.sputniknews.ru/20220414/katoliki-uzbekistana-vstrechayut-pasxalnyy-tridium-23976503.html
Католики Узбекистана встречают Пасхальный Тридиум
Католики Узбекистана встречают Пасхальный Тридиум
В 2022 году католическую Пасху отпразднуют 17 апреля.
2022-04-14T16:10+0500
2022-04-14T16:10+0500
2022-04-14T16:10+0500
культура
пасха
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ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. В преддверии Пасхи для католиков всего мира начался Святой пасхальный тридиум.Как рассказали корреспонденту Sputnik в администрации католического костела Ташкента - вечернюю мессу, символизирующую Тайную вечерю Христа и его учеников, священники начнут с омовения ног 12 мужчинам и перенесением святых даров в темницу, в ознаменование воспоминания о заключении Иисуса под стражу.Самый скорбный день для верующих – это Страстная пятница, день распятия Иисуса Христа.Праздновать католическую Пасху в Узбекистане, как и во всем мире начнут в субботу вечером.Праздничное богослужение пройдет в католических церквях Ташкента, Ферганы, Самарканда, Ургенча и Бухары.Утром 17 апреля католический мир встретит Светлое Пасхальное Воскресенье.Мероприятия по случаю празднования католической Пасхи будут широко освещены в СМИ Узбекистана по запросу Комитета по делам религии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
пасха
Католики Узбекистана встречают Пасхальный Тридиум
В 2022 году католическую Пасху отпразднуют 17 апреля.
ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. В преддверии Пасхи для католиков всего мира начался Святой пасхальный тридиум.
Как рассказали корреспонденту Sputnik
в администрации католического костела Ташкента - вечернюю мессу, символизирующую Тайную вечерю Христа и его учеников, священники начнут с омовения ног 12 мужчинам и перенесением святых даров в темницу, в ознаменование воспоминания о заключении Иисуса под стражу.
Самый скорбный день для верующих – это Страстная пятница, день распятия Иисуса Христа.
Праздновать католическую Пасху в Узбекистане, как и во всем мире начнут в субботу вечером.
Праздничное богослужение пройдет в католических церквях Ташкента, Ферганы, Самарканда, Ургенча и Бухары.
Утром 17 апреля католический мир встретит Светлое Пасхальное Воскресенье.
Мероприятия по случаю празднования католической Пасхи будут широко освещены в СМИ Узбекистана по запросу Комитета по делам религии.