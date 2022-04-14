https://uz.sputniknews.ru/20220414/minoborony-ochag-vozgoraniya-na-kreysere-moskva-lokalizovan-23977231.html
Минобороны: очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован
Минобороны: очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован
С возгоранием на ракетном крейсере "Москва" удалось справиться. Экипаж не пострадал. Принимаются меры по его буксировке в порт.
2022-04-14T15:51+0500
2022-04-14T15:51+0500
2022-04-14T15:51+0500
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минобороны рф
москва
экипаж
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, взрывы боеприпасов прекращены, сообщает Министерство обороны России.В ведомстве отметили, что корабль сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота.В данное время принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются, отметили в ведомстве.Утром в Минобороне сообщили, что в результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил повреждения.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в курсе произошедшего. Он подчеркнул, что президенту регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе по ситуации с крейсером.
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минобороны рф, москва, экипаж, порт
Минобороны: очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован
С возгоранием на ракетном крейсере "Москва" удалось справиться. Экипаж не пострадал. Принимаются меры по его буксировке в порт.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, взрывы боеприпасов прекращены, сообщает Министерство обороны России.
"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что корабль сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота.
В данное время принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются, отметили в ведомстве.
Утром в Минобороне сообщили, что в результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил повреждения.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в курсе произошедшего. Он подчеркнул, что президенту регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе по ситуации с крейсером.