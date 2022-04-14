https://uz.sputniknews.ru/20220414/mirziyoev-i-orban-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-23975849.html

Мирзиёев и Орбан обсудили вопросы сотрудничества

Мирзиёев и Орбан обсудили вопросы сотрудничества

Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан созвонились в четверг. Стороны обсудили состояние двухсторонних отношений и обменялись мнением по вопросам международной повестки.

2022-04-14T14:52+0500

2022-04-14T14:52+0500

2022-04-14T14:52+0500

политика

мирзиёев

виктор орбан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили по телефону в четверг вопросы двухстороннего сотрудничества.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, Мирзиёев поздравил главу венгерского правительства с победой возглавляемой им партийной коалиции на парламентских выборах страны, прошедших 3 апреля. Межпартийная коалиция Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) Виктора Орбана получила 135 мест в парламенте из 199.Также стороны обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипотношений между двумя странами.Особое внимание уделено реализации проектов кооперации в фармацевтике, сельском хозяйстве, животноводстве, пищевой промышленности, отрасли производства строительных материалов, а также расширению взаимовыгодного сотрудничества в банковско-финансовом секторе, отмечает пресс-служба.Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем уровне.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8 процента, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.

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мирзиёев, виктор орбан, сотрудничество